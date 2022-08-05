Москва вырабатывает иммунитет к экономическим кризисам

10 лет назад бюджет Москвы был серьезно зависим от нефтегазового сектора — в 2011 году доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета приближалась к 17 %. К концу 2021 года показатель удалось сократить втрое — до 5,7 %. Крупнейшими налогоплательщиками стали ритейл, девелопмент, финансовый сектор, строительная и транспортная отрасли, а также сфера соцуслуг. Поступления НДФЛ за это время увеличились в 2,6 раза, налога на прибыль — вдвое, что напрямую указывает на активное развитие бизнеса, сообщает Ko.ru.

В новый кризис Москва вошла не только с диверсифицированным, а потому стабильным бюджетом. У нее за плечами уникальный антикризисный опыт в пандемию, который был признан одним из лучших в мире. Теперь уже можно уверенно говорить о том, что коронавирус стал стресс-тестом для экономики столицы, проверкой на устойчивость экономической модели и испытанием для антикризисных управленцев. Этот опыт с одинаковым интересом изучали как российские регионы, так и мировые мегаполисы.

В 2020 году вся страна переживала мощный спад, а промышленное производство Москвы показывало рост на 14,7 %. А уже через год, в 2021 году, на этой «высокой» базе Москва ставит 10‑-летний рекорд по объемам выпуска. Причем рост в обрабатывающей отрасли превышает 40 %.

«Прошлый год стал успешным для московской промышленности. В то время как общий рост составил 36,6 %, отдельные обрабатывающие производства выросли более чем в полтора раза. Например, выпуск лекарств увеличился почти на 68 %, а электрического оборудования — на 66 %», — отметил в комментарии журналу «Компания» заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

То же самое произошло со стройкой, которая не останавливалась и тянула за собой целый ряд смежных отраслей. В конце года девелоперы отчитались о введении в эксплуатацию 16 млн м2 — это на 36,2 % больше, чем в 2019 году, и на 47,3 % больше, чем в 2020‑м.

Малый и средний бизнес оправился очень быстро и в 2021 году вышел на оборот в 3,2 трлн рублей.

Все эти примеры — прямой результат собственной антикризисной программы Москвы.

В аналитическом отчете Ernst & Young, посвященном экономике пандемии, отмечалась уникальность Москвы на фоне других мегаполисов мира: город имел собственную программу поддержки, помимо государственной.

В рейтинге эффективности в борьбе с кризисными явлениями, составленном ВШЭ, российская столица вошла в число агломераций-лидеров. Аналитики подчеркивали три фактора: сохранение низкого уровня безработицы, скорость перезапуска экономики и зрелость цифровых сервисов. Всего за время пандемии московскому бизнесу было предложено пять пакетов антикризисных мер общим объемом свыше 100 млрд рублей.

Эксперты уверены, что антикризисная модель, выработанная в пандемию, поможет Москве выстоять перед санкционным давлением.