Москвичей приглашают на форум, посвященный развитию ассистивных технологий

Помимо выставки и деловой программы, гости смогут посетить мастер-классы, посмотреть спектакли, кино и пообщаться с участниками.

С 24 по 27 августа в Москве пройдет форум «Город безграничных возможностей», посвященный развитию ассистивных технологий. В рамках него запланирована культурная программа.

«На площадке эксперты представят технологии и проекты, которые не только уже внедряются в столице, но и те, что в будущем сделают жизнь горожан с особенностями здоровья более комфортной. Помимо выставки и деловой программы, гости смогут посетить мастер-классы, посмотреть спектакли, кино и пообщаться с участниками», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Мероприятия пройдут в центре ассистивных технологий «Феникс» на ВДНХ.

В первые два дня, 24 и 25 августа, на форуме выступят эксперты, бизнесмены, сотрудники общественных организаций и фондов. Посетителям продемонстрируют свыше 40 новейших российских разработок. В их число войдет нейроимплант для восстановления зрения, гидравлический коленный модуль, экзоскелет и многое другое.

26 и 27 августа горожан и туристов приглашают на фестиваль, все творческие номера на котором исполнят люди с особенностями здоровья.

В субботу, 26 августа, состоится музыкальный концерт. Его участники передадут зрителям содержание песен и эмоции с помощью жестового языка и пластики. Можно будет посмотреть показ мод, посетить открытые встречи с блогерами и спортсменами и даже увидеть танго в исполнении артистов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Программа завершится спектаклем, в основу которого легли истории любви и личных успехов актеров.

В воскресенье, 27 августа, запланированы выступления творческих коллективов и спектакль студии — лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Гости фестиваля смогут стать частью перформанса «Каждый в городе», включающего элементы музыки, пластики, текста и живописи. В конце дня покажут полнометражное документальное кино о социальном эффекте танца.