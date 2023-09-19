Москвичей приглашают на онлайн-лекции об искусстве

До конца года запланировано 13 занятий, часть из них посвятят русским народным инструментам и музыке

Этой осенью начнется новый цикл онлайн-лекций, которые проведут преподаватели московских школ и колледжей искусств, а также высших учебных заведений города. Занятия будут интересны слушателям разных возрастов. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Первое занятие пройдет 21 сентября. В этот день слушатели узнают, какие шаги в профессии нужно сделать начинающему артисту.

Впервые такие встречи, организованные при поддержке столичного Департамента культуры, состоялись в 2021 году. Их основная задача — познакомить слушателей с новыми направлениями в музыке, литературе, живописи, а также со знаменитыми российскими художниками, писателями и другими представителями творческой сферы.

«На данный момент прошло больше 115 тематических лекций. До конца года запланировано еще 13 занятий. Часть из них посвятят русским народным инструментам и музыке», — отметила Наталья Сергунина.

26 и 27 сентября слушатели узнают о том, как научиться играть на балалайке. А в октябре в прямом эфире педагоги подробнее расскажут о домре, гуслях и фортепиано. Кроме того, в этом сезоне организуют дискуссии о творчестве русского хорового дирижера Павла Чеснокова, который создал более 500 хоровых пьес.

Для посещения любого занятия необходимо пройти онлайн-регистрацию на официальном сайте проекта. Традиционно в конце каждого выступления слушатели могут задать вопросы спикерам в чате.