«Можно создавать популярные телепроекты и песни, не используя мат»: музыкант и продюсер Михаил Омельчук

Сейчас ненормативная лексика неожиданно стала модной — несмотря на «запикивание», мы слышим ее из уст популярных блогеров, участников программ и шоу на ТВ, в песнях у кумиров подростков. Про посты и комментарии в Сети можно даже не говорить. Неужели только таким образом сегодня можно обрести популярность? Музыкант и продюсер Михаил Омельчук поделился мнением на этот счёт. И своим списком правил для гарантированного продвижения личного бренда.

Сначала мысль, потом биты

Михаил Омельчук пришел в шоу-бизнес в очень молодом возрасте. Много лет проработав в этой сфере, он накопил поистине бесценный опыт, занимался кастингом для таких крупных проектов, как «Лед» и «Кухня». Недавно открыл уже свой продюсерский центр с метким названием «Индустрия», работает с популярными и начинающими артистами, музыкантами. Продюсер уверен: настоящее творчество всегда будет популярнее проектов или хитов-однодневок, поднявшихся на «хайпе», за счёт использования мата или с намёком на ненормативную лексику.

«Главное отличие нашей компании от других продюсерских центров — мы слышим голоса людей, следим за тенденцией развития мультимедийного рынка. И стремимся внести в наши проекты духовно-нравственную составляющую, несмотря на то, что работаем в развлекательном жанре. Я убеждён, что можно создавать красивые телевизионные истории и музыку, не используя ненормативную лексику. И самая главная задача — донести мысль до зрителя или слушателя», — считает музыкант и продюсер Михаил Омельчук.

Такой подход Михаил использует и при работе с музыкальным материалом. Сейчас многие сначала пишут «биты», и подгоняют текст под них, «Индустрия» следует по иному пути. Возможно, кто-то скажет, что это старомодно. Но для команды, которую возглавляет Михаил Омельчук, важно создавать именно музыку, а не «песню на сезон».

Tik Tok и 5 правил популярности.

Сейчас иметь свой профиль в соцсетях для артиста и музыканта не менее, а тои более важно, чем наличие паспорта. Помимо развлекательной функции, такой аккаунт позволяет начинающей звезде «раскрутиться», а опытным продюсерам – найти молодое дарование.

«Я очень рад, что у талантливых людей появляются всё новые площадки для популяризации творческих идей, в том числе Tik Tok. Чем больше их будет, тем больше имён мы сможем открыть. Очень приятно, что профессионалы в области медиа-менеджмента всё чаще именно так находят и поддерживают молодых артистов и музыкантов», — рассказал музыкант и продюсер Михаил Омельчук.

Полностью разделяет мнение мужа и супруга Михаила, российская фигуристка Мария Сотскова.

«У каждого известного человека должен быть свой, профильный Инстаграм. Его ведение и продвижение стоит делегировать, потому что самостоятельно этим сложно заниматься, когда отдаёшь все силы творчеству. Мы помогаем нашим артистам вести Инстаграмы, развивать свой личный бренд, создали для этого специальный отдел», — рассказала Мария Сотскова, жена Михаила Омельчука.

Также Михаил поделился своим топ-5 списком для обретения популярности. В него входят: перфекционизм во всём, что вы делаете, трудолюбие, хороший менеджмент, порядочные люди рядом. И чёткое формулирование мысли, которую вы хотите донести до аудитории.

Источник: https://www.metronews.ru/partners/press/reviews/mozhno-sozdavat-populyarnye-teleproekty-i-pesni-ne-ispolzuya-mat-muzykant-i-prodyuser-mihail-omelchuk-1714965/