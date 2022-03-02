МСБ Кубани освободили от плановых проверок до конца 2022 года

Новости
2 марта 2022

Правительство России объявило мораторий на проведение налоговых проверок в отношении индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса. При этом профильные министерства и ведомства кабмина продолжат оказывать предпринимателям всю необходимую административную и финансовую помощь.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего бизнеса прекратят с 10 марта 2022 года до 31 декабря 2022 года. В дальнейшем, в зависимости от экономической обстановки в стране, эти меры могут быть пролонгированы, отметил премьер.

«Плановые проверки налоговых органов в отношении малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей, попадут под мораторий кабмина с 10 марта и до конца текущего года. Исключение составят те случаи, когда потребуется проведение проверок во избежание возникновения рисков для жизни и здоровья россиян, сохранности окружающей среды», – заявил Мишустин.

Глава кабмина заверил предпринимателей, что в правительстве продолжат поддерживать хозяйствующие субъекты в части привлечения заемных средств по льготным программам кредитования.

«Мы понимаем, что сохранение льготных ставок имеет чрезвычайное значение для развития малого бизнеса. Поэтому для стабилизации льгот принято решение о выделении дополнительных средств в объеме свыше шести миллиардов рублей», – добавил премьер.

Ранее стало известно, что по итогам Всероссийского туристического конкурса Russia Travel Awards, Краснодарский край признали лучшим федеральным субъектом в сегменте сельского туризма.

Источник фото: kuban.mk.ru

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Пресс-релизы

На каждом этапе производства моторных масел «Татнефть» проходит контроль качества

Мир

Глобальный индекс устойчивости рынка труда анонсировала Whiteshield Partners

Технологии

Infortrend представляет новые преимущества хранилища Infortrend EonStor GS

Новости

Власти Сочи отчитались о максимальной загрузке отелей в горах