МСБ Кубани освободили от плановых проверок до конца 2022 года

Правительство России объявило мораторий на проведение налоговых проверок в отношении индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса. При этом профильные министерства и ведомства кабмина продолжат оказывать предпринимателям всю необходимую административную и финансовую помощь.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего бизнеса прекратят с 10 марта 2022 года до 31 декабря 2022 года. В дальнейшем, в зависимости от экономической обстановки в стране, эти меры могут быть пролонгированы, отметил премьер.

«Плановые проверки налоговых органов в отношении малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей, попадут под мораторий кабмина с 10 марта и до конца текущего года. Исключение составят те случаи, когда потребуется проведение проверок во избежание возникновения рисков для жизни и здоровья россиян, сохранности окружающей среды», – заявил Мишустин.

Глава кабмина заверил предпринимателей, что в правительстве продолжат поддерживать хозяйствующие субъекты в части привлечения заемных средств по льготным программам кредитования.

«Мы понимаем, что сохранение льготных ставок имеет чрезвычайное значение для развития малого бизнеса. Поэтому для стабилизации льгот принято решение о выделении дополнительных средств в объеме свыше шести миллиардов рублей», – добавил премьер.

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Источник фото: kuban.mk.ru