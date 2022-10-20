МСОП и Huawei представили публикацию Tech4Nature о передовом опыте природоохранных мероприятий, опирающихся на технологии

Международный союз охраны природы (МСОП) и компания Huawei представили сегодня публикацию PANORAMA Tech4Nature — Solutions in Focus , демонстрирующую роль технологий в достижении эффективных результатов в области охраны природы в рамках 22 проектов, реализуемых в 19 странах.

Приведенные в публикации примеры были отобраны из более чем 50 инициатив, направленных на решение шести основных природоохранных задач. К ним относятся управление охраняемыми территориями, мониторинг видов, стимулирование участия сообществ и финансирование природоохранных мероприятий.

«В рядах природоохранного сообщества явно увеличивается запрос и заинтересованность в использовании новых технологий, а также в поиске и создании новых способов их применения. Надлежащее развертывание технологий поможет обеспечить более устойчивые выгоды от их применения для справедливых и эффективных природоохранных действий», — заявил руководитель отдела заповедных и охраняемых территорий МСОП Джеймс Хардкасл (James Hardcastle).

В публикации приводятся два типичных примера проектов, осуществляемых в Мексике и Китае. На мексиканском полуострове Юкатан было развернуто решение для мониторинга популяции ягуара и его добычи через сетевую систему камер-ловушек с акустическим мониторингом. В системе применяются алгоритмы искусственного интеллекта, обученные для обнаружения и идентификации отдельных ягуаров. Собранные данные также дадут представление о том, как изменение климата влияет на приоритетные экосистемы на северном побережье полуострова Юкатан. Одним из ключевых аспектов этого проекта является участие сообщества на протяжении всего цикла его реализации, позволяющее улучшить общие результаты.

В Китае в различных местах, включая Национальный природный заповедник Танцзяхе (включен в «зеленый список» МСОП), была развернута интеллектуальная система предотвращения пожаров, предназначенная для защиты мест обитания большой панды. В местах обитания панды в провинции Сычуань спутниковые изображения анализируются в режиме реального времени для обнаружения возможных пожаров. Риски могут быть быстро проверены, а предупредительные сигналы мгновенно отправляются смотрителям на местах. В 2021 году эта система позволила сократить количество серьезных пожаров на 71%.

В целях содействия внедрению и воспроизводимости технологических решений в публикацию было включено подробное описание факторов успеха каждого из рассматриваемых примеров. В публикации также приводятся общие принципы архитектуры технологических решений и контрольный перечень, который поможет внедряющим технологические решения сторонам позаботиться о том, чтобы внедрение проводилось надлежащим образом и позволяло преодолевать проблемы в области охраны природы.

В публикации также освещаются существующие пробелы в понимании того, как технологии влияют как на дикую природу, так и на людей, и подчеркивается необходимость прозрачности, инклюзивности и ответственности при внедрении технологических решений.

«Цифровые технологии являются одним из ключевых факторов сохранения природы. Мы верим в то, что за счет все более активного внедрения технологий и межсекторального сотрудничества эффективность и результативность природоохранной деятельности продолжат повышаться», — заявила руководитель программы TECH4ALL компании Huawei Кэтрин Ду (Catherine Du).

Программа Tech4Nature, запущенная МСОП и Huawei , разрабатывает цифровые решения для пилотной реализации в пяти флагманских странах: Швейцарии, Испании, Маврикии, Мексике и Китае. В рамках этой программы ставится цель охватить более 300 охраняемых территорий по всему миру к 2023 году и произвести оценку эффективности природоохранной деятельности с помощью стандартов «зеленого списка» МСОП.

Tech4Nature – Solutions in Focus представляет собой первую публикацию в рамках партнерства МСОП и Huawei. Ее цель — рассказать о принципах надлежащего использования технологий в природоохранных зонах и напрямую вовлечь отрасль ИКТ в процесс поддержки природоохранных мероприятий.

Сама инициатива также является первым случаем масштабного партнерства МСОП с индустрией ИКТ, в рамках которого обширные стандарты, знания и природоохранный опыт этой организации был объединен с инновациями, ставшими возможными благодаря технологиям.