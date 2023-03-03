MTN и Huawei подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению доступа к цифровым технологиям и устойчивому развитию в Африке

MTN Group и Huawei подписали 27 февраля на выставке MWC Barcelona 2023 Меморандум о взаимопонимании (MoU) для укрепления стратегического сотрудничества в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG).

Подписанный на саммите, проведенном обеими сторонами в Барселоне, этот MoU согласуется с целями бизнес-стратегии MTN Ambition 2025 и стратегией развития корпоративной устойчивости (CSD) Huawei, включая инициативу TECH4ALL.

«Передовые цифровые решения для достижения прогресса в Африке можно реализовать только благодаря партнерству, — заявил директор MTN Group по устойчивости и корпоративным вопросам Номпило Морафо (Nompilo Morafo). — Работая с такими компаниями как Huawei, мы можем объединять наши технологии и знания, повышая доступность связи, цифровых навыков и более экологичных и устойчивых решений для общего блага».

«Мы убеждены в том, что цифровые технологии станут важной движущей силой социального развития и сделают мир более инклюзивным и устойчивым», — заявил председатель наблюдательного совета Huawei Го Пин (Guo Ping).

Что касается профессиональной подготовки в области цифровых навыков, то проект Huawei DigiTruck обеспечивает бесплатную подготовку наиболее нуждающихся, включая людей в сельских общинах, престарелых, безработных молодых людей, девушек и женщин. DigiTruck, переоборудованный из использованного транспортировочного контейнера, монтируемого на грузовик, представляет собой мобильный учебный зал на солнечной энергии, оснащенный ноутбуками, смартфонами и средствами связи 4 G.

Вторым проектом по развитию цифровых навыков является Huawei ICT Academy, который обучает студентов университетов навыкам ICT, таким как 5 G, облачные вычисления и искусственный интеллект. В настоящее время в 110 странах насчитывается 1 900 академий Huawei ICT, которые ежегодно обслуживают около 150 000 студентов.

MTN’s Skills Academy стремится укрепить связь между обучением цифровым навыкам и требованиями рынка труда в интересах производителей, потребителей и новаторов цифровых технологий. Партнерство с Huawei направлено на ускорение усилий по охвату еще большего числа сельских и отдаленных общин и расширение ассортимента доступных цифровых навыков.

Учитывая, что значительная часть населения Африки проживает в сельских районах, MTN нацелена на расширение своей сети на малообеспеченные общины и поставила перед собой цель охватить 95% сельской местности широкополосными каналами связи к 2025 году. Партнерство MTN с Huawei приближает компанию к своей цели. Компания намеревается увеличить объемы сотрудничества и расширить типы имеющихся моделей партнерства.

MTN и Huawei сотрудничают в развертывании доступного средства сетевого взаимодействия RuralStar для обеспечения онлайн-доступа отдаленным и сельским общинам. Это решение преодолевает традиционные барьеры, которые делают сетевое взаимодействие в таких сценариях недоступным для поставщиков услуг связи, и будет способствовать расширению сотрудничества между партнерами после первого в мире подтверждения концепции RuralStar в Гане в 2017 году.

Что касается сокращения углеродных выбросов, то Huawei будет поддерживать стремление компании MTN минимизировать свое влияние на планету и достичь нулевого уровня к 2040 году. Партнеры будут работать над декарбонизацией телекоммуникационной инфраструктуры оператора, охватывающей объекты Radio Access Network (RAN), транспортные сети, центры хранения и обработки данных. Достижение декарбонизации сетей будет осуществляться за счет сочетания технологий энергоэффективности и применения инновационных экологически безопасных решений.