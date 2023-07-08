MUCAR: новое слово в автомобильной диагностике

MUCAR — это новый бренд в отрасли автомобильной диагностики, специализирующийся на предоставлении высококачественных и доступных диагностических инструментов для индивидуальных автовладельцев. Благодаря динамичному дизайну пользовательского интерфейса, понятному руководству по эксплуатации и многолетнему опыту производителя продукция MUCAR выходит за рамки традиционной ценовой модели и обеспечивает клиентам более высокое качество.

К числу основных преимуществ продукции MUCAR для индивидуальных автовладельцев относятся:

1. Динамичный дизайн пользовательского интерфейса: продукцию MUCAR отличает яркий стиль пользовательского интерфейса, который более привлекателен для молодежи и любителей модифицировать свои автомобили.

2. Простое и понятное видео-руководство по эксплуатации: для повышения удобства отдельных пользователей при использовании систем со сложными функциональными характеристиками компания MUCAR разработала простейшие инструкции по настройке и разместила электронные руководства и специальные функциональные видеоролики.

В 2023 году будут представлены две конкурентоспособные серии продукции MUCAR: серия CDE900 и серия VO. Обе они экономически эффективные, мощные, и предлагают клиентам прибор, который можно использовать в течение всей жизни.

Серия MUCAR CDE900 включает в себя модели CDE900, CDE900 Pro и CDE900 Max. Серия ломает традиционную модель ценообразования, поскольку пользователи могут опробовать более продвинутую конфигурацию оборудования после покупки по очень низкой цене, куда также добавлена базовая функция OBD, и когда у пользователей появляется потребность в более широком функционале, нет необходимости снова покупать другие продукты, для этого достаточно просто купить программное обеспечение внутри продукта; так вы не тратите деньги впустую, сперва опробовав систему, а затем докупив программное обеспечение в соответствии с потребностями.

Серия MUCAR VO включает в себя VO7, VO7S и VO8. Эта серия продукции оснащена всеми функциями, кроме онлайн-программирования, и настроена на заводе на работу в течение 3 лет без подписки, первые три года после успешной регистрации поддерживают все бесплатные обновления диагностического программного обеспечения, что очень экономично.

Считается, что эти продукты оказывают определенное влияние на старые марки в сфере автомобильной диагностики. Некоторые модели были запущены на основных платформах электронной коммерции, и в день июльских скидок для членов Amazon также будут запущены специальные очень выгодные цены для презентации. Презентация пройдет в странах Северной Америки и Европы 11-12 июля по местному времени.