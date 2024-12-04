Музей экспонирует древнее наследие Шаньси 

В начале этого месяца в уезде Сянфэнь провинции Шаньси открылся музей, в котором собраны культурные реликвии одного из величайших археологических открытий, сделанных в Китае за последние десятилетия.

Музей Таоси, который открылся для публики 11 ноября, был построен рядом с местом раскопок Таоси в Сянфэне. Его задача — показать посетителям древнюю цивилизацию, которая существовала 3900 – 4300 лет назад.

Участок Таоси был обнаружен в 1958 году, а в 1978 году начались крупные археологические раскопки. За эти годы были раскопаны городское поселение, ограждение дворца, складская зона, кладбища и алтарь обсерватории. Исследователи полагают, что это место, скорее всего, является руинами столицы, существовавшей в период правления императора Яо, отличавшегося своей мудростью, а возраст руин составляет более 4 100 лет.

На месте раскопок Таоси было обнаружено более 5 500 предметов или комплектов культурных реликвий, что дает исследователям достаточные материальные доказательства для понимания того, как формировалось самое раннее китайское общество и нация в целом.

Из обнаруженных культурных реликвий на экспозиции в музее находится в общей сложности 230 культурных артефактов, в том числе предметы из керамики, нефрита, камня и меди, демонстрирующих культуру и быт древних жителей. В музее также представлены реликвии, которые, по мнению некоторых ученых, могут быть связаны с астрономическими наблюдениями и счетом времени.

Музей является частью археологического парка Таоси (Taosi Archaeological Site Park), который также включает в себя выставочный зал древней астрономии и помещение для хранения основной части обнаруженных реликвий. Музей теперь имеет возможность экспонировать реликвии, проводить исследования и заниматься образовательной деятельностью.

Среди экспонатов есть инструмент для измерения тени гномона под названием гуйбяо, цветная керамическая тарелка с изображением изогнутого дракона и плоский керамический чайник с надписями красными чернилами. По словам Гао Цзянтао (Gao Jiangtao), руководителя археологической группы, занимающейся руинами Таоси, они являются наиболее ценными активами музея и заслуживают внимания посетителей.

Он также сказал, что цветная керамическая тарелка с рисунком дракона может указывать на происхождение китайского тотемного дракона, а красные пиктографические символы, начертанные на плоском керамическом чайнике, могут быть самым ранним письменным языком в Китае.

Инструмент для измерения тени гномона гуйбяо является частью древней обсерватории, обнаруженной на руинах Таоси. Археологи считают, что это самая ранняя из известных обсерваторий Китая.