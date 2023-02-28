MWC 2023: Huawei Enterprise BG представит инновационные продукты и решения

Компания Huawei Enterprise BG, реализующая миссию по созданию цифровой инфраструктуры, созданию новых ценностей для отрасли, представила инновационные продукты и решения на выставке Mobile World Congress (MWC) 2023 года. Модель BG будет работать более чем с 2 500 отраслевыми клиентами, партнерами и лидерами общественного мнения по всему миру в целях внедрения инноваций и обмена опытом в области цифрового преобразования в целях открытия новых возможностей и построения интеллектуального мира с использованием цифровых технологий, что создает дополнительные коммерческие ценности.

Huawei Enterprise BG активно занимается цифровым преобразованием отрасли, инновациями в области цифровой инфраструктуры и партнерскими экосистемами. В ходе выставки будут представлены звездные продукты и передовые решения для государственных и корпоративных рынков. Каждое экспонируемое решение тщательно адаптируется к его конкретному сценарию. Параллельно Huawei также проведет 5-й Саммит по цифровой трансформации отрасли.

Разработка решений для более чем 30 сценариев в 10 отраслях, обеспечивающих цифровую производительность.

Компания Huawei сотрудничает с партнерами в разработке инновационных решений на основе отраслевых сценариев, подчеркивающих идеи Huawei и новаторские усилия в области цифровых технологий и решений, помогающих клиентам перейти на цифровые технологии.

Что касается государственных услуг, то Huawei представит решение Smart Classroom 2.0, являющееся ярким новым примером информатизации образования.

Что касается финансовой отрасли, то Huawei выпустит модель Financial Digital Human Solution для ускорения технологических инноваций и их применения в шести областях, помогая финансовым клиентам реагировать на изменения и повышать производительность.

В ответ на вызовы, с которыми столкнется будущая электроэнергетическая система, Huawei выпустит решения для распределения электроэнергии IoT, интеллектуального контроля подстанций, беспроводной кампусной сети и интеллектуальных ветроэнергетических сетей для поддержки цифровой трансформации электроэнергетических предприятий.

Для решения проблем, связанных с охватом сетей в горнодобывающих районах, Huawei совместно с клиентами работает над запуском первого в мире интеллектуального алмазодобывающего проекта 5G-oriented.

Инновации в области цифровой инфраструктуры: создание прочного сетевого фундамента для центров обработки данных будущего.

Datacom: Huawei ставит своей целью создание упрощенных сетей с высочайшим пользовательским интерфейсом для цифровых офисов, производства и преобразования. Она выпустит 10-звездочную продукцию и модернизирует три решения:

Выпуск нового флагманского коммутатора ядра предприятия CloudEngine S16700 и первой в отрасли точки доступа Wi-Fi 7 корпоративного класса AirEngine 8771-X1T.

Выпуск серии CloudEngine 16800-X — первого коммутатора центра обработки данных с диверсифицированными вычислительными мощностями.

Обновление кампусной сети CloudCampus 3,0.

Модернизация сетевого решения для центров обработки данных CloudFabric, чтобы взять на себя ведущую роль в обеспечении автономного вождения L3.5 +.

Обновление сетевого решения CloudWAN 3,0. Новое решение с трехслойной простой архитектурой перестраивает сеть облачных зон для обеспечения максимального взаимодействия.

Оптическая: Huawei выпустит следующие продукты и решения для оптической отрасли:

Первый в отрасли продукт 50G PON, создающий кампусную сеть нового поколения для Wi-Fi 7.

Первая в отрасли промышленная оптическая сеть без потерь для безопасной и надежной сети связи.

Первый в отрасли всеобъемлющий ассортимент продукции OSU, обеспечивающий прочную и надежную промышленную базу оптической связи.

Хранилище: Huawei выпустит OceanStor Dorado 2000 и OceanProtect X3000 — первые в отрасли портфели хранилищ начального уровня на основе активной архитектуры для малых и средних предприятий, что позволит им пользоваться простым хранилищем и быстрой доставкой.

Ассортимент продукции: Huawei также представит инновационные ассортименты продукции, включая:

Первое в отрасли многоуровневое решение для предотвращения вымогательства для центров обработки данных с «совместной работой сети и хранилища». Данное решение включает в себя две линии защиты и шесть уровней безопасности для защиты данных.

Первое в отрасли централизованное решение для аварийного восстановления для центров обработки данных с «оптическим сотрудничеством», обеспечивающее нулевое прерывание и плавное восстановление критически важных сервисов.

Партнерская экосистема: объединять и развивать партнеров для создания устойчивой партнерской экосистемы

Huawei и партнеры увеличат инвестиции в совместное развитие рынка, создание возможностей, маркетинг и пр. в целях привлечения более способных партнеров и поддержки цифрового успеха клиентов. В ходе выставки Huawei представит бизнес-модель «Three Trees», нацеленную на подготовку инновационных и ориентированных на прикладные цели специалистов в области ИКТ за счет создания надежных экосистем талантливых кадров для учителей и учащихся, непрерывного образования и отраслевых практиков.

В перспективе Huawei продолжит лидировать в области внедрения инноваций в области цифровой инфраструктуры, адаптироваться к меняющимся сценариям, сотрудничать с партнерами в целях содействия цифрового преобразования в различных отраслях, а также помогать малым и средним предприятиям перейти на цифровые технологии и создавать дополнительные коммерческие ценности.