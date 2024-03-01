MWC 2024: HUAWEI Mobile Services укрепляет связи с AVOW и Turismo Andalucía   

Компания HUAWEI Mobile Services (HMS) подписала Меморандум о взаимопонимании (MOU) с Советом по туризму, культуре и спорту правительства Андалусии (Turismo Andalucía) и AVOW для продвижения общих целей и реализации коммерческих возможностей.

Robert Wildner, CEO-Chief Executive Officer with AVOW and Ning Shenglan, President of Huawei Consumer Cloud Service Global Ecosystem Development & Sales Dept signing the MOU.

На церемонии подписания Huawei представляли Нинг Шенглан (Ning Shenglan), президент отдела развития и продаж глобальной экосистемы потребительских облачных служб Huawei, и Шань Сюэфэн (Shan Xuefeng), управляющий директор отдела развития и продаж европейской экосистемы потребительских облачных служб Huawei.

К ним присоединились Адриан Гомес (Adrian Gomez), директор по инновациям Совета по туризму, культуре и спорту правительства Андалусии (Turismo Andalucía), Роберт Вильднер (Robert Wildner), генеральный директор AVOW, ведущего агентства по маркетингу приложений, и другие руководители обеих организаций.

Целью подписания меморандума о взаимопонимании является укрепление долгосрочного сотрудничества между HUAWEI Mobile Services и Turismo Andalucía, направленного на рекламу Андалусии как ведущего европейского направления для китайских туристов в рамках стратегического сотрудничества, включая совместные маркетинговые мероприятия.

Turismo Andalucía будет вносить свой вклад посредством прямых кампаний, мероприятий и партнерств со сторонними организациями. При этом Petal Ads предоставит ресурсы, включая платформу Petal Ads, более широкое сотрудничество в сфере маркетинга, технологическую поддержку в Китае и Европе, а также индивидуальные проектные решения.

«Объединение с мощной мобильной рекламной платформой является ключом к лучшему пониманию китайских клиентов и стратегическому взаимодействию с ними», — сказал Адриан Гомес, ИТ-директор по инновациям Turismo Andalucía.

Меморандум о взаимопонимании закрепляет взаимные обязательства HUAWEI Mobile Services и AVOW. Альянс этих организаций будет использовать такие платформы, как Petal Ads, и другие каналы в рамках экосистемы Huawei на доступных территориях.

Роберт Уайлднер, генеральный директор AVOW, сказал: «Эта церемония демонстрирует нашу преданность Huawei в вопросах реализации бесчисленных возможностей для инноваций и роста. Заглядывая в будущее, мы воодушевлены перспективой разработки передовых стратегий совместного маркетинга, которые в ближайшие годы выведут наше сотрудничество на новые высоты».

«Наши укрепленные связи с обеими организациями символизируют объединение нашего уникального опыта, создание основы для инициатив, которые будут определять будущее», — поделился Нинг Шенглан, президент отдела развития и продаж глобальной экосистемы потребительских облачных служб.

Huawei стремится развивать справедливую и открытую экосистему, сотрудничая с ведущими компаниями-разработчиками приложений для создания лучших и наиболее инновационных приложений для потребителей по всему миру. Платформа AppGallery, на которой представлено свыше 50 тысяч игр для пользовательской базы из более 230 миллионов геймеров, продолжит выпускать высококачественные приложения, которые принесут новые впечатления пользователям по всему миру, оправдывая свое звание лучшего альтернативного магазина приложений.

MWC Barcelona 2024 проходит с 26 по 29 февраля. Возвращаясь к MWC 2024, HUAWEI Mobile Services демонстрирует свои инновационные решения и продукты для разработчиков и партнеров, а также новейшие предложения оборудования. Одновременно Huawei стремится обеспечить потребителям неограниченный выбор для беспрепятственной реализации любых сценариев. Выездные презентации подчеркивают, как HMS помогает партнерам добиться обеспечивающего будущее роста, получить глобальный охват, максимальную монетизацию и выйти на китайский рынок, подтверждая свою приверженность созданию рассчитанной на будущее экосистемы.

Huawei также сотрудничает с более чем 18 автопроизводителями для разработки ведущих мировых бортовых служб для автомобилей в рамках экосистемы HMS. Впервые глобальное продемонстрированное на MWC 2024 партнерство объединяет экосистему HMS, приложения и службы для создания интеллектуальной бортовой системы управления и навигации для автомобилей.

Turismo Andalucía and Huawei Mobile Services, executives from both organisations, during the MOU ceremony.