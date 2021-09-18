На 21 сентября 2021 года намечено открытие памятника на могиле Юрия Лужкова

На Новодевичьем кладбище состоится открытие памятника на могиле Юрия Лужкова. В день 85-летия со дня рождения бывшего мэра столицы, 21 сентября 2021 года, церемония запланирована на 10 часов утра. Ссылаясь на близкие к друзьям семьи Юрия Лужкова источники, сообщение об этом опубликовала газета «Собеседник». Мемориал будет постоянным. Среди приглашенных на мероприятие гостей предполагается большое число известных лиц: представители спорта и культуры, бизнеса и политики.

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2020г.), скульптор, народный художник РФ Александр Рукавишников стал автором памятника Юрию Лужкову. К работам мастера относятся памятник Михаилу Шолохову на Гоголевском бульваре, Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки, Юрию Никулину на Новодевичьем кладбище и у цирка Никулина, Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище, еще ряд других широко известных скульптур.

По поводу предстоящей церемонии открытия памятника пресс-служба Фонда Юрия Лужкова не дала никаких комментариев. В память о Юрии Лужкове в российской столице установлена выполненная заслуженным архитектором России, академиком Российской академии художеств Игорем Воскресенским и заслуженным художником России Игорем Бургановым мемориальная доска. Она установлена 10 декабря 2019 года на доме по адресу ул. 3-я Тверская-Ямская, 48, где жил государственный деятель.