На борьбу с ксенофобией направлена инициатива движения ЧЕСНОК о термине «инфоцыгане»

Общество
2 ноября 2023

В августе 2023 года Общественное движение ЧЕСНОК (За честную независимую оценку качества образования) обратилось в Институт русского языка им. В. В. Виноградова с запросом о пересмотре использования термина «инфоцыгане», которым принято называть мошенников, продающих курсы и марафоны в интернете. В качестве замены эксперты предложили слово «инфожулики».

Инициатива направлена на борьбу с ксенофобией. Слово «инфоцыгане» создает негативную ассоциацию с цыганами, закрепляет предрассудки и предубеждения.

В Российской академии наук отметили, что запретить использовать слово «инфоцыгане» невозможно, поскольку в России не существует инстанций, которые могли бы запретить использование слов. Однако можно порекомендовать избегать термина в русском языке.

Вот как прокомментировал ситуацию лидер Движения Сергей Гришин:

«Ответ института нас несколько расстроил, поскольку мы надеялись, что, обратившись к действительным экспертам в области языка, сможем приблизиться к пониманию вопроса, как исключить или свести к минимуму употребление некорректного термина.

Сотрудники института уведомили нас, что можно только рекомендовать отказаться от использования слова «инфоцыгане». Однако никаких конкретных предложений по решению проблемы мы не получили, а значит, в СМИ и интернете будет использоваться словосочетание, указывающее на национальную принадлежность и имеющее ярко выраженный негативный оттенок».

Отметим, что в мае 2023 года национально-культурная автономия российских цыган обратилась к президенту РФ с просьбой запретить слово «инфоцыгане». Владимир Путин поддержал инициативу и отметил, что в России будут бороться с элементами ксенофобии в СМИ.

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