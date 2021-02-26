На церемонии открытия MWC Shanghai 2021 выступил президент ZTE Сюй Цзыян

Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сообщила о том, что ее президент Сюй Цзыян (Xu Ziyang) произнес вступительную речь под названием « Совместное укрепление ключевых компетенций и достижение высококачественного роста« на церемонии открытия Международного конгресса мобильных технологий-2021, начавшегося в Шанхае (Китай).

По словам г-на Сюй, среда 5G по-прежнему находится на стадии своего формирования, а процесс цифровой и интеллектуальной трансформации уже набрал полную силу. Компания ZTE придерживается мнения, что на этом этапе процесс развития столкнется как с технологическими вызовами, так и с неопределенностями организационно-экономического характера. К числу технологических вызовов относятся необходимость постоянного сокращения затрат и повышения эффективности инфраструктур 5G, а также удовлетворения более высоких функциональных требований к различным отраслевым приложениям.

Для решения технологических проблем компания ZTE укрепляет ключевые компетенции и стремится к обеспечению высочайших стандартов.

Сложные задачи, порождаемые неопределенностями организационно-экономического характера, связаны с целым рядом не вполне прояснившихся проблем, примерами которых могут служить крупномасштабное расширение, монетизация и бизнес-модели отраслевых систем.

Сталкиваясь с неопределенностями в плане расширения рынка, ZTE развивает гибкие возможности для обеспечения цифровой и интеллектуальной трансформации вертикально интегрированных отраслей, тем самым снижая первоначальные затраты, проводя ускоренные испытания и доработки, а также продвигая успешные модели. В то же время ZTE приветствует интенсивное и открытое сотрудничество с партнерами в вертикально интегрированных отраслях и экосистеме в целях совместного достижения высококачественного роста.