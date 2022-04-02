На чемпионате Business Skills представили более 200 перспективных проектов

В рамках второго этапа чемпионата предпринимательских идей Business Skills учащиеся московских школ и колледжей представили на суд экспертного сообщества более 200 проектов. Они охватили широкий спектр направлений: торговлю, функциональное питание, ландшафтный дизайн, ЖКХ, информационные технологии, сферу услуг, социальный бизнес, образование, экологию и другие.

«Московские школьники в рамках чемпионата Business Skills не перестают удивлять и радовать оригинальными идеями стартапов. В этом году выделяются проекты, направленные на популяризацию экологичного образа жизни, значительно увеличилось количество социально ориентированных проектов. Это показывает, что юные москвичи анализируют недочеты в инфраструктуре города и стремятся предложить удобные, современные решения актуальных задач», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы проводит чемпионат Business Skills во второй раз. По сравнению с предыдущим состязанием заметно выросло количество и качество представленных работ, подчеркнула руководитель центрального аппарата Ассоциации молодых предпринимателей Анна Щеголева.

«Уровень и количество проектов существенно возросли по сравнению с прошлогодним чемпионатом. Это говорит об интересе со стороны молодого поколения к бизнесу и возможности создать собственный продукт, а также реализовать себя в новой серьезной роли – роли предпринимателя»,– рассказала Анна Щеголева.

На заключительный этап, который пройдет 4-8 апреля, было отобрано 50 наиболее интересных проектов. Представители делового сообщества Москвы определят победителей в пяти номинациях: «Лучшая предпринимательская идея», «Лучшая бизнес-модель», «Лучший бизнес-план», «Лучший маркетинг-план» и «Лучший социальный проект».

Чемпионат Business Skills проводится для поддержки инициатив молодежи по разработке и реализации перспективных бизнес-идей, а также для развития деловой активности в Москве.