На ЧМ-2022 будут новые герои. Ставки на победителя

В Катаре прошла жеребьёвка финальной части чемпионата мира 2022 года, несмотря на то что определились ещё не все его участники. Эксперты и болельщики отмечают, что в этот раз не оказалось ни «группы жизни», ни «группы смерти». Однако это не означает, что у всех будет одинаковый путь к финалу. Эксперты БК «1xСтавка» внимательно проанализировала группы и определила теневых фаворитов турнира.

В отличие от клубных турниров вроде Лиги чемпионов турнирный путь на чемпионате мира по футболу расписывается ещё до проведения жеребьёвки. Потенциальные участники 1/8 финала ещё на стадии группового этапа примерно понимают, какие соперники ждут их впереди. Да, сенсации могут быть на любом этапе, но давайте представим, как может сложиться путь до финала и у каких из сборных путь может оказаться легче. Правда прогнозировать дальше четвертьфиналов всё-таки трудновато.

ЧМ-2022 в Катаре: главные фавориты

Бразилия и Франция— первые претенденты на победу в Катаре, по мнению аналитиков букмекерской компании. Желто-зеленым чаще других покорялся чемпионат мира — пять раз. Последний трофей пентакампеоны взяли в 2002 году. С тех пор бразильцы мечтают завоевать шестой титул чемпионов мира, ради чего они активно готовятся к поездке в Катар.

Франция — двукратный и одновременно действующий чемпион мира. «Трехцветные» праздновали успех на домашнем турнире в 1998 году, а также в 2018-м на территории России. В распоряжении Дешама одна из сильнейших национальных сборных в современном футболе, чьи цвета защищает главная звезда этого поколения — Мбаппе. Что может помешать сделать это? В первую очередь излишняя самоуверенность французов.

Англия раз за разом хвастается ярким и многообещающим поколением, но за всю богатую историю добилась всего одного трофея — в 1966 году «родоначальники футбола» выиграли домашний ЧМ. Впрочем, при Саутгейте «Три льва» все ближе к трофею с каждым новым турниром. В 2018-м англичане заняли четвертое место на ЧМ, а прошлым летом проиграли в финале Евро-2020.

Что можно сказать про шансы на победу команды Испании. В этом веке «Красная фурия» выиграла чемпионат мира и дважды — первенство Европы. Последний титул команда завоевала в 2012 году. Луис Энрике всеми силами стремится построить такую же грозную и непобедимую сборную.

Германия — четырехкратный чемпион мира. Последний титул немцы добыли в 2014 году в Бразилии. На прошлом мундиале «Бундестим» сенсационно не вышла из группы, но в Катар едет в надежде на победу.

Но, как заметили в букмекерской конторе «1xСтавка», что предстоящий ЧМ будет последним шансом для лучшего чуть ли не за всю историю бельгийского поколения, поэтому, если, так можно сказать, то сборная Бельгии может считаться той самой «темной лошадкой», которая может преподнести самый большой сюрприз в Катаре.