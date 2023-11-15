На CIIE 2023 подписан договор Shanghai Electric с Johnson Controls о создании лаборатории

Shanghai Electric объявила о подписании на международной выставке China International Import Expo (CIIE) 2023 в Китае договора о стратегическом сотрудничестве по созданию совместной лаборатории «Carbon & Digital» (цифровые технологии для снижения углеродного следа) с компанией Johnson Controls Inc. (Johnson Controls), что стало новым шагом по укреплению сотрудничества сторон в области ускорения инноваций для устойчивого городского развития. В рамках этого сотрудничества, направленного на ускорение создания фабрик и технопарков с нулевым углеродным следом, двумя компаниями будет создана экологичная система поставок с низким углеродным следом, чтобы повысить эффективность энергетического сектора и снизить углеродный след.

Shanghai Electric Inks Agreement with Johnson Controls at CIIE 2023 with Plans to Establish Laboratory that Empowers Greener Urban Development.

«Создание совместной лаборатории дополнительно углубит сотрудничество компаний Shanghai Electric и Johnson Controls в области экологичного и устойчивого развития городов с низким углеродным следом. Это позволит нам использовать взаимодополняющие сильные стороны для упрощения скоординированной разработки источников энергии и применения полной интеграции цифровых и интеллектуальных решений для изучения возможностей сотрудничества при реализации различных сценариев, включая города, технопарки, улицы и здания. Нашей общей задачей является создание интегрированных решений и интеллектуальных сервисных платформ, объединяющих различные источники энергии, например электричество, холод, тепло и газ, для совместного ускорения экологичной трансформации с низким углеродным следом», — сказал Лю Пин (Liu Ping), президент Shanghai Electric.

Характерной особенностью технопарков является высокое потребление энергии и большой углеродный след. На них в Китае приходится около 69 % суммарного потребления энергии и 31 % выбросов углерода, что делает их крупнейшими источниками выбросов углерода в городских зонах, которые по мере социально-экономического роста будут увеличиваться. Несмотря на сильное влияние на выбросы углерода эти производственные центры служат ключевыми двигателями экономики. По всей стране их насчитывается более 20 000, и их вклад в рост экономики превышает 30 %.

Пытаясь согласованными усилиями решить экологические проблемы, связанные с промышленными секторами с высокой плотностью потребления энергии, компании Shanghai Electric и Johnson Controls объединили возможности по разработке инновационных решений, предназначенных для снижения углеродного следа производственных предприятий и повышения эффективности использования ими энергии. Две компании совместно разработали Стандарт планирования пути достижения технопарками нулевого углеродного следа и рекомендации по оценке, создав надежную основу, которая упростит реализацию неизменной задачи Китая снизить выбросы углерода технопарками.

Представленный на международной выставке China International Industry Fair 2023 стандарт определяет принципы создания «единой цифровой платформы» в качестве основы управления парками с нулевым углеродным балансом, «девять технологических путей» в ключевых областях и стратегию внедрения интегрированной энергетической системы «источник-сеть-нагрузка-накопление», помогая технопарком максимально снизить выбросы при минимальных затратах.

Основа бизнес-альянса компаний Shanghai Electric и Johnson Controls была заложена в 2015 году для объединения усилий в области технологий с нулевым углеродным следом и экологичного развития. Компании продолжают реализацию общей задачи поддержки экологичного развития с низкими выбросами углерода, углубляя сотрудничество в рамках совместного исследования интеллектуальных технологий для технопарков и зданий, разработки энергоэффективных и экологичных изделий и систем накопления энергии нового поколения.