На дочернем предприятии КРЭТ организовали социальный патруль для поддержки ветеранов

АО «Раменский приборостроительный завод (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации Ростех) поддерживает ветеранов завода. По инициативе Совета молодёжи на предприятии был создан социальный патруль для оказания оперативной помощи бывшим работникам завода, на которых сегодня распространяются рекомендации по соблюдению режима самоизоляции.

Молодые добровольцы предприятия доставляют пожилым людям продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, помогают по дому, оказывают моральную поддержку.

«Работа по оказанию помощи пожилым людям силами молодёжной организаций завода началась еще весной с самых первых дней введения карантина. Сегодня, когда наблюдается рост числа заражённых и снова возникла серьезная опасность для людей старше 65 лет, мы усиливаем работу нашего социального патруля. Данный вектор социальной работы был обозначен лично генеральным директором завода Сергеем Вячеславовичем Анохиным», – поясняет председатель Совета молодёжи Раменского приборостроительного завода Алексей Павлов.

Благодаря средствам, направленным работниками предприятия на счёт благотворительного фонда «Приборостроитель», приобретаются продуктовые наборы и товары первой необходимости. Заводские активисты передают их одиноким пожилым людям – бывшим работникам Раменского приборостроительного завода.

«На предприятиях Концерна традиционно реализуются программы, направленные на поддержку ветеранов, бывших сотрудников старшего возраста. Сегодня, в период непростой эпидемиологической ситуации, подобная работа приобретает особенное значение. Благодаря волонтерам, пожилым людям проще соблюдать режим самоизоляции. Причем речь не только о доставке товаров первой необходимости, но и о моральной поддержке. Ветераны, видя заботу, чувствуют себя нужными, понимают, что они не одиноки», – отметил генеральный директор АО «КРЭТ», председатель Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.