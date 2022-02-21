На Экспо-2020 в Дубае дипломы вручены 706 курсантам полиции училищ и академий ОАЭ

Недавно в рамках выставки Экспо-2020 в Дубае прошла церемония вручения дипломов 706 курсантам полиции из различных полицейских училищ и академий ОАЭ. В данном мероприятии, проводившемся под тематическим названием «Выпускной пятидесятого» (Graduation of the Fiftieth), символизирующим 50-ю годовщину образования Союза ОАЭ, приняли участие Его Высочество шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум (Mohammed bin Rashid Al Maktoum), вице-президент и премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая, а также другие высокопоставленные лица.

Во время церемонии, проводившейся Министерством внутренних дел и организованной Дубайской полицией, особо подчеркивалась ключевая роль полицейских в обеспечении защиты и безопасности граждан, жителей и гостей, а также поддержке процесса развития ОАЭ. Здесь чествовались лучшие выпускники трех полицейских академий и были представлены различные военные постановки на фоне блистательных световых шоу.

В церемонии вручения дипломов участвовали курсанты из Полицейского училища Абу-Даби, Полицейской академии Дубая и Полицейской академии Шарджи, включая два потока женщин-курсантов. В этом году женщины составили более 10% новых выпускников, кроме того, в рамках мероприятия прошел первый в истории военный парад женщин-офицеров на Ближнем Востоке.

Гости наблюдали выпуск первого потока выпускников, имеющих степень бакалавра полицейской службы и криминологии, что свидетельствует о целенаправленной работе правоохранительной системы страны по выявлению и пресечению преступлений и совершенствованию оперативной деятельности. В церемонии участвовали выпускники различных национальностей, в частности представители Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана, Иордании, Палестины, Коморских Островов и Боснии и Герцеговины, что демонстрирует пристальное внимание ОАЭ к улучшению взаимодействия своих полицейских сил с семьями и детьми в целях поддержания общественной безопасности.

ОАЭ стремятся стать самым безопасным местом в мире за счет укрепления чувства безопасности среди своих граждан и жителей, а также достижения высочайших стандартов безопасности, готовности к чрезвычайным ситуациям, надежности полицейских служб и безопасности дорожного движения.

Эта впечатляющая церемония третий год подряд организовывалась действующей в ОАЭ компанией Memories Events Management в соответствии с высочайшими международными стандартами, применяемыми при организации значимых международных мероприятий.