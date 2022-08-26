На «Евразийских играх-2022» состязались сильнейшие атлеты России

Крупнейшее спортивное событие Крыма и г. Севастополя – ежегодный Фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры-2022» состоялся в г. Севастополе при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Севастополя. Фестиваль проведен на площадке парка «Патриот» ЮВО Минобороны РФ Общероссийским общественным объединением «Сильнейшая нация мира» @world_strongest_nation, создание которого поддержал президент Путин.

Мероприятие приурочено к Дню Государственного флага Российской Федерации – во время торжественной части фестиваля лицо всероссийского спортивно-патриотического движения «Сильнейшая нация мира», про-атлет, ветеран боевых действий, мастер спорта России международного класса, один из сильнейших людей мира, главный судья состязаний фестиваля Михаил Шивляков под гимн России торжественно поднял флаг страны.

Затем президент «Сильнейшей нации мира» Михаил Паллер поднял флаг Севастополя под гимн города «Легендарный Севастополь».

«В этом году впервые мы проводим «Евразийские игры» без присутствия зрителей, в формате телепередачи, так как в Севастополе сохраняется желтый уровень террористической опасности. Накануне и сегодня, в день проведения мероприятия, в городе несколько раз срабатывало ПВО, но это только укрепляет боевой настрой атлетов. Фестиваль мы посвящаем участникам специальной военной операции», – говорит лидер общероссийского спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер @paller_sport, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен России и мира, посвятивший порядка 25 лет спорту.

Фестиваль состоялся уже в четвёртый раз подряд. За это время «Евразийские игры» стали узнаваемым брендом и визитной карточкой силового спорта на юге России, в Крыму и городе Севастополе. В 2019, 2020, 2021-м годах фестиваль посетили более 20 тысяч зрителей – жителей и гостей полуострова, онлайн-аудитория превысила 25 млн человек.

В рамках состязаний силачей на фестивале силовых видов спорта «Евразийские игры-2022» сильнейшая женщина Крыма Елена Печерская установила рекорд России в становой тяге «Ось Аполлона», подняв сначала вес в 205 кг, что уже является рекордом.

Во второй попытке Елена зафиксировала 210 кг. По решению организаторов ей была предложена ещё одна попытка. После непродолжительного отдыха Елена снова улучшила свой результат и потянула 215 кг! Таким образом, на «Евразийских играх» в Севастополе установлено сразу три рекорда России по стронгмену среди женщин в тяге «Ось Аполлона».

В этом году в состязаниях приняли участие 8 сильнейших атлетов России. Все прошли тщательных отбор и занимают верхние строчки рейтинга Федерации стронгмена России за 2021-2022 гг.

Богатыри состязались в упражнениях:

1. Эстафета: перенос «колодца» 300 кг на 20 м + перенос «чемоданов» 120 кг на 20 м за 60 с.

2. Эстафета: гантель 80 кг на 2 раза + «Ось Аполлона» 130 кг на 2 раза + гантель 100 кг на 2 раза за 90 с.

3. Буксировка руками за канат тяжелой колесной техники весом 7 тонн на 20 м на скорость за 60 с.

4. Становая тяга платформы с автомобилем на количество раз за 60 с.

5. Переброс каменного шара 140 кг через планку 150 см, 160 кг через 140 см, 180 кг через 130 см, 200 кг через 120 см за 90 с.

В соответствии с баллами, которые набрал каждый из участников в упражнениях, были определены итоговые места:

1. Давид Шамей (г. Белгород).

2. Константин Колдунов (г. Севастополь).

3. Егор Сороколетов (г. Керчь).

4. Евгений Гавриленко (г. Саратов).

5. Александр Клоков (г. Елец).

6. Александр Кузьмин (г. Елец).

7. Денис Затылкин (г. Кузнецк).

8. Роман Дружинин (г. Белгород).

В программу Фестиваля вошли также: показательные выступления по гонкам с препятствиями, показательные выступления Федерации чир-спорта г. Севастополя и турнир по «Крымскому стилю» – матчевая встреча команд Республики Крым и Севастополя. Победила команда Республики Крым. Турнир проводила Межрегиональная Федерация крымского стиля под руководством Мехтиева Игоря Володиевича.