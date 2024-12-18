На фабрике «Мария» состоялась премьера проекта «Театр на заводе»

11 декабря на Мебельной фабрике «Мария» впервые прошел спектакль «Гамлет на заводе», реализованный при поддержке Министерства инвестиционной политики Саратовской области и Корпорации развития Саратовской области. Первыми зрителями постановки стали организаторы и участники программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность», нацеленной на популяризацию промышленного туризма в России.

Новое прочтение знаменитой трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» предложили зрителям актеры молодежного театрального проекта «Театр вне стен», победители конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Все спектакли труппы затрагивают важные социальные проблемы и проходят в самых неожиданных местах: в трамвае, в лифте, в лесу. Впервые актеры выступали на действующем предприятии.

Действие спектакля началось прямо на производственной площадке «Марии», где перед этим прошла экскурсия для гостей. Затем актеры переместились в шоурум фабрики. Динамично менялись локации и сцены. Кухня-концепт Teatro, разработанная совместно с Жераром Депардье более 10 лет назад, оправдала наконец свое название. Интерьеры представали в новом свете и становились местом действия трагедии, в которую были вовлечены зрители.

«Театр на заводе» — итоговый проект, разработанный региональной командой Саратовской области в рамках участия в акселераторе «Открытая промышленность». Театральные постановки на крупнейших производственных площадках Саратова призваны привлечь внимание молодежи, горожан и гостей города к промышленным предприятиям.

Компания «Мария» является активным участником программы «Открытая промышленность». По итогам работы акселератора в 2024 году она вошла в десятку лучших предприятий России по развитию промтуризма. В нынешнем году экскурсии по фабрике уже посетили более 3900 туристов, среди них школьники и студенты, клиенты и партнеры, представители дизайн-индустрии и бизнес-сообщества, а также люди, интересующиеся историей и достопримечательностями родного края.