На фестивале «Легенды ветра» в Москве с размахом отметили День города

10 сентября площадь перед «Москвариумом» и сам центр океанографии стали большой фестивальной площадкой, на которой гости всех возрастов смогли посмотреть насыщенную программу фестиваля «Легенда ветра».

Гвоздем программы стала ошеломительная театрализованная программа с участием воздушных гимнастов студии Light Air Dance. Гости также увидели воздушный театр «Уфо» демонстрирующий необычайную шоу-программу с воздушными змеями, театр «Эскизы в пространстве» с уникальным уличным спектаклем «Белый лес» в котором участвуют актеры и ходулисты, и многое другое.

Центром фестиваля стала главная сцена, установленная на площади перед главным входом в «Москвариум». На сцене разместилось и интерактивное «Колесо фортуны», где гости получали разнообразные добрые задания. Здесь проводилась церемония открытия фестиваля, выступали воздушные гимнасты и состоялось главное театрализованное представление. Вход на фестиваль «Легенда ветра», как и участие во всех активностях – бесплатные.