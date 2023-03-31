На фестивале «От винта!» за лучший проект премию им. Ю.М. Лужкова получит один из молодых ученых

Один из лучших проектов молодых ученых, которые примут участие в Международном фестивале молодежного научно-технического творчества «От винта!», будет отмечен премией имени Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор». Учредители премии – Фонд Юрия Лужкова и фестиваль «От винта!», который посвящен инженерии, промышленной профориентации, молодежному инновационному и технологическому предпринимательству, проходит под эгидой министерства промышленности и торговли РФ.

Церемония награждения премии «Молодой инноватор» войдет в программу фестиваля, в которой также предусмотрены выставочная экспозиция проектных работ молодых ученых, хакатоны, научные и технологические шоу, развлекательные мероприятия. Фестиваль пройдет в Сочи с 26 по 29 апреля 2023 года. Ежегодно в нем участвует более 1000 человек – молодежь из разных регионов страны, которая приезжает сюда за обменом опытом, для презентации своих проектов, встреч с экспертами.

Премия «Молодой инноватор учреждена в 2021 году. Первым ее обладателем стала молодой изобретатель Дарья Нехорошева из Ханты-Мансийска. Фонд Юрия Лужкова выделяет призовой фонд премии в размере 250 тысяч рублей. Основная цель премии – поддержка новаторской инициативы среди молодежи.

Юрий Михайлович Лужков всегда поддерживал образование и развитие молодежи, поэтому нет случайности во взаимодействии Фонда Юрия Лужкова с фестивалем научно-технического творчества. Напомним, Юрий Лужков за время своей трудовой деятельности выдвинул немало новаторских решений для прикладных задач в таких сферах, как медицина, пищевая и химическая промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура крупных городов.

В память о деятельности Юрия Лужкова по поддержке новых поколений профессионалов фестиваль «От винта!» не только учредил премию, но и создает научно-техническую экосистему.