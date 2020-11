На форуме «Диалог континентов» выступил специалист Адкинс Чжэн

На форум «Диалог континентов», проводимый Гамбургским институтом международной экономики (Hamburg Institute of International Economics) и Комитетом за обновление Бреттон-Вудса (RBWC), был приглашен известный участник публичных дискуссий и выдающийся эксперт — компания Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA). 5 ноября 2020 года председатель правления и главный специалист по разработке алгоритмических систем компании TCSA Адкинс Чжэн (Adkins Zheng) произнес вступительную речь на тему «Embracing the Age oof Imagination and Uncertainties: The Global Economic and Social Impact of COVID-19» («Восприятие эпохи изобретательности и неопределенностей: глобальные социально-экономические последствия пандемии COVID-19»).

Эта пандемия существенно затронула мировую экономику, оказав значительное давление как на политические институты, так и на традиционные механизмы управления. В своей вступительной речи г-н Чжэн отметил насущную необходимость поиска нового выхода из нынешней парадоксальной ситуации, когда эффективность денежно-кредитных политик ослабевает и центральные банки принимают решения в полной темноте. Идеи и решения, предлагаемые TCSA для преобразования каждого центрального банка в крупнейший центр анализа и обработки данных своего государства — что обеспечило бы прозрачность и предоставление в реальном времени детализированной и научно обоснованной информации для директивных органов по всему миру — получили признание всех заинтересованных сторон.

Этот концентратор данных, базирующийся в центральном банке, будет служить «центром управления при выработке политик» и «макроэкономическим мозгом» для новой эры современного руководства и обеспечит существенное обновление системы государственного управления. Участники дискуссии пришли к общему мнению о том, что управление данными не должно осуществляться одним лишь частным сектором, как это зачастую происходит с крупнейшими интернет-гигантами. Напротив, данные должны принадлежать каждому государству и его гражданам для достижения более эгалитарной цели — создания устойчивой и прозрачной страны стабильности и процветания с равными возможностями.

Кроме того, участвующие в обсуждении органы власти и авторитетные эксперты со всего мира выражают свою глубокую обеспокоенность по поводу экономической неустойчивости, социального расслоения, изменения климата и геополитической напряженности, выражая единое мнение о том, что совместные усилия и коллективные действия должны являться высшим приоритетом. Они призвали к более тесному взаимодействию между странами на многосторонних платформах, укреплению связей между государственным и частным секторами и углублению сотрудничества по различным дисциплинам от науки до политики в целях создания общего пути к инновационному прогрессу и устойчивому миру.

В церемонии открытия этой трехдневной ежегодной конференции приняли участие такие авторитетные эксперты мирового масштаба, как Корейский институт международной экономической политики (KIEP), стратегическое подразделение Think Austria федерального правительства Австрии, Center for the Future of Work корпорации Cognizant, Институт мировых дел при Лондонской школе экономики и политических наук (LSE) и Министерство финансов Китая. Участники провели углубленное обсуждение последствий пандемии COVID-19 и того, как директивные органы могут решать глобальные проблемы посредством смелых и новаторских решений на основе анализа больших данных.