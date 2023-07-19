Прибывшие как из Китая, так и из-за рубежа участники форума по развитию Тибета, проведенного в конце мая, высоко оценили достижения, достигнутые по всем направлениям в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.

Это мероприятие, официальное название которого «Форум по развитию китайского региона Сицзан 2023», состоялось 23 мая в Пекине и посвящено новой главе в истории высококачественного развития Тибета. Сицзан — название Тибета на китайском языке.

Форум также послужил площадкой для объединения знаний в целях дальнейшего развития автономного региона.

В однодневном мероприятии приняли участие более 150 должностных лиц и экспертов в различных областях, а также представители предприятий и средств массовой информации из страны и за ее пределами.

Австралийский синолог Колин Мачеррас (Colin Macherras) высоко оценил развитие Тибета за последние десятилетия, сославшись на свой опыт, полученный во время посещений Тибета.

Он заявил, что в Тибете ликвидирована абсолютная нищета, а его инфраструктура и уровень жизни существенно улучшились.

Достижения в области борьбы с нищетой в Тибетском автономном районе получили широкое признание на форуме.

Тибет раньше был единственным пограничным регионом Китая, страдавшим от нищеты на провинциальном уровне. К концу 2019 года он достиг исторического успеха в искоренении абсолютной нищеты, в результате чего из нищеты вырвались 628 000 человек.

По официальным данным, ВВП региона в 2022 году достиг 213,3 млрд юаней (29,74 млрд долларов), что представляет собой гигантский скачок по сравнению с 1959 годом, когда он составлял всего 174 млн юаней.

Перед проведением форума иностранные участники были приглашены посетить тибетские города Лхаса и Ньингчи, в том числе деревни, школы и общины.

Охарактеризовав достижения в Тибете как прорыв, которого «почти никто в мире не смог достичь всего за несколько десятилетий», французский сотрудник China Petroleum & Chemical Corp Гиб Гийом (Guibe Guillaume) заявил, что во время его первой поездки в этот регион его впечатлило высококачественное развитие инфраструктуры.

«На высоте 5 200 метров я мог получать сообщения по электронной почте и общаться по мобильному телефону», — сказал г-н Гийом.

Посол Мозамбик в Китае Мария Густава (Maria Gustava) заявила, что практический опыт Тибета в области борьбы с нищетой и развития сельских районов свидетельствует о необходимости эффективного и комплексного планирования для сокращения масштабов нищеты.

По словам г-жи Густава, успех Тибета в борьбе с бедностью в сельских районах за счет использования передовых методов ведения сельского хозяйства является источником вдохновения для таких развивающихся стран, как Мозамбик, в их усилиях по борьбе с нищетой и содействию устойчивому развитию.