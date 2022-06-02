На HeliRussia впервые представлен пульт управления для перспективных вертолетов

Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех презентовал опытный образец комплекта навигационного оборудования нового поколения для вертолетов. Впервые для вертолета разработан центральный многофункциональный пульт управления, аналогичный устройствам, установленным на самолетах нового поколения МС-21 и SSJ-New. Новинка позволит существенно сократить число пультов управления в кабине вертолета и облегчит работу экипажа.

Многофункциональный пульт управления КРЭТ обеспечивает экипаж всей необходимой пилотажно-навигационной информацией, а также выполняет загрузку, хранение и обновление баз данных, содержащих всю информацию о полете – аэронавигационную, топографическую и пользовательскую, а также электронную и техническую документацию.

Новый комплект навигационного оборудования – разработка Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (входит в АО «КРЭТ»). В состав многофункционального пульта управления входят: индикатор многофункциональный ИМ-16М-4НЛ, блок формирования навигационной информации БФНИ-1, пульт-трекбол ПТ-3.

Разработка обеспечивает как набор цифробуквенной информации, так и управление рядом сопрягаемых устройств. Управление осуществляется с помощью манипуляторов (трекбола или многопозиционной «шайбы»), а также дополнительного кнюппеля.

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП) – одно из ведущих предприятий авиаприборостроительной отрасли России. Входит в структуру АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (АО КРЭТ). Основные направления деятельности: разработка, изготовление и послепродажное сопровождение комплексов и систем авионики для самолетов и вертолетов, систем автоматического управления для наземной техники и гидроэнергетики, автокомпонентов и медицинского оборудования.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Росэлектроника», «Швабе», Концерн Калашников и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.