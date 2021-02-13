На канале CGTN Digital пройдет трансляция гала-концерта в честь Праздника весны

По китайскому зодиаку 2021 год является годом быка. В китайской культуре бык символизирует трудолюбие, рациональность и надежность. В этом году на канале CGTN Digital будет впервые транслироваться гала-концерт в честь Праздника весны.

Гала-концерт в честь Праздника весны (по-китайски «Чуньвань») выходит в эфир в канун Нового года по китайскому лунному календарю, когда миллионы китайских семей собираются вместе. В этом году праздничная церемония попадает на 11 февраля и будет проводиться невзирая на продолжающуюся пандемию.

Это ежегодное шоу, впервые проведенное в 1983 году Центральным телевидением Китая (CCTV), является рекордсменом мира по числу просмотров среди телевизионных представлений. Многочасовая экстраваганца, являющаяся неотъемлемой частью празднований в честь китайского Нового года, зачастую насыщена разнообразными песнями, представлениями и комедийными миниатюрами.

CGTN Digital подготовил обзор, в котором представлено все, что нужно знать об этом грандиозном шоу.

За кулисами: знакомьтесь с директором и исполнителями

В среду — всего за день до начала шоу — CGTN Digital заглянул за кулисы, чтобы раскрыть секреты гала-концерта 2021 года.

Генеральный директор концерта 2021 Spring Festival Gala Чэнь Линьчунь (Chen Linchun) рассказал о самых интересных моментах и особенностях этого зрелищного праздника. По его словам, организаторы гала-концерта адаптировались к условиям пандемии COVID-19 и будут использовать новейшие технологии различными способами.

Один из исполнителей на гала-концерте этого года — певец Рой Ван (Roy Wang), он же Ван Юань (Wang Yuan), участник популярной группы TFBoys. По его словам, он споет песню для детей с сочетанием элементов электронной и танцевальной музыки. Он также добавил, что эта музыка способствует развитию традиционной китайской культуры в некоторых новых формах.

Китайская актриса Ян Ми (Yang Mi) участвует в гала-концерте впервые. Она отметила, что сцена — это уникальная возможность выразить признательность тем, кто сражается с пандемией на передовых рубежах, и пожелала всем удачи в наступающем году.

Обзор предыдущих гала-концертов

Этот гала-концерт стал не только законодателем мод в сфере развлечений, но и наглядным свидетельством экономического роста Китая за последние несколько десятилетий. Вот самые интересные моменты гала-концертов в честь Праздника весны за последние 38 лет.

Чего ожидать в этом году?

Как и многие другие мероприятия, проводимые во время пандемии, в этом году шоу будет включать в себя ряд виртуальных номеров. Как было сказано на пресс-конференции, значительная часть гала-концерта будет уделена китайским элементам, этническим особенностям, региональной культуре и различным цивилизациям мира. Также будут представлены различные танцевальные стили, включая китайский классический танец, народные танцы этнических меньшинств и современный танец, которые станут приятным зрелищем для аудитории.

Гала-концерт в честь Праздника весны и Супербоул

В этом году даты проведения гала-концерта в честь Праздника весны в Китае и финала Национальной футбольной лиги (Супербоула) в США оказались очень близки. Эти два события, пользующиеся огромной популярностью среди народов двух стран, имеют много сходств и различий. Совместно с репортерами из Пекина и Лос-Анджелеса CGTN представляет опрос общественного мнения, который показывает, что думают два народа о двух культурных символах этих двух стран.

Иностранец поражен прошедшими выступлениями на гала-концерте в честь Праздника весны

Каким видится гала-концерт в честь Праздника весны — культурный символ Китая — глазами иностранцев? В этом видеоролике телеканал CGTN собрал шесть классических моментов гала-концертов за последние 38 лет и пригласил живущего в Пекине американца посмотреть эти клипы, начиная с популярных песен и красивых танцев и заканчивая боевыми искусствами. Испытает ли он культурный шок? Давайте посмотрим!

Мобильная игра «Fighting Monster Virus»

В китайской мифологии Праздник весны связан с историей людей, победивших монстра по имени Си. В 2020 году мир оказался под ударом непредвиденной пандемии. Праздничные и массовые мероприятия были отменены, поскольку чудовищный вирус прокатился по улицам, сея страх и панику. Телеканал CGTN представляет мобильную игру «Fighting Monster Virus», с помощью которой можно не только узнать о китайской культуре и Празднике весны, но и осознать важность единства человечества в борьбе с коронавирусом.

Журналисты CGTN отвечают на вопросы

Кроме того, мы представили серию видеороликов с ответами на вопросы и опросили шестерых журналистов CGTN, включая Лю Синя (Liu Xin), Ван Гуаня (Wang Guan), Тянь Вэя (Tian Wei), Чжун Ши (Zhong Shi), Ли Доннина (Li Dongning) и Зу Юня (Zou Yun). Журналисты CGTN Лю Синь (Liu Xin) и Ван Гуань (Wang Guan) подводят итоги 2020 года и делятся своими новогодними пожеланиями с CGTN Digital.

Прямой эфир: виртуальные торжества в честь Праздника весны-2021

В этом году торжества в честь праздника выглядят совершенно иначе. В связи с эпидемией COVID-19 все обязательные пункты программы, включая встречи друзей, семейные ужины и путешествия, теперь должны проходить с оглядкой на необходимость социального дистанцирования. Но виртуальное празднование все же является для всех нас хорошим способом передать наши наилучшие пожелания родным и друзьям.

В этом эпизоде «The Chat Room» мы приглашаем иностранных гостей, живущих в Китае, и китайцев, покинувших страну на долгие годы, поделиться своими планами на 2021-й китайский Новый год. Что им больше всего нравится в Празднике весны? Какие традиции Праздника весны они поддерживают в своих семьях? Как повлияет пандемия на их праздничные планы?