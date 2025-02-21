На конференции «Логистика 360: тренды, опыт лидеров, решения» эксперты обсудили будущее отрасли

20 февраля в Нижнем Новгороде прошла конференция «Логистика 360: тренды, опыт лидеров, решения», главной темой которой стали актуальные проблемы отрасли и способы их решения с помощью современных технологий. Ведущие специалисты сферы производства, электронной коммерции, агросектора, дистрибуции, ритейла и представители госорганов поделились опытом и определили точки роста логистики в регионе.

В этом году конференции «Логистика 360: тренды, опыт лидеров, решения» пройдут в Уфе, Новосибирске, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Самаре и Москве. По словам организаторов, они будут рады расширить географию в случае заинтересованности региональных органов власти и бизнес-сообществ.

«Наша миссия — развитие логистики в России. Для ее реализации мы объединяем профессионалов отрасли, чтобы они обменивались знаниями и лучшими практиками. Важно, что в этом нас поддерживают региональные органы власти, бизнес-сообщества и ведущие компании-разработчики инновационных технологий», — отметила Анна Ефимова, главный редактор журнала «Логистика 360» и генеральный директор агентства «Логистика 360».

«Мы поставили перед собой амбициозные цели как по созданию новых объектов, так и по обновлению существующих дорог. Вот уже три года Нижегородская область занимает лидирующие позиции среди всех регионов России по объему выполненных дорожных работ. Введены в строй крупные объекты, идет реализация ряда проектов», — говорил в прошлом году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При этом стоимость грузоперевозок растет, бизнесу необходимо сокращать издержки. Эксперты отмечают высокий уровень интереса нижегородских компаний к автоматизации логистики и готовность российских ИТ-инструментов отвечать запросам бизнеса. Специалисты сходятся во мнении, что для решения проблем, связанных с обменом информацией, анализом данных и мониторингом транспорта предприятиям нужно уходить от ведения учета в Excel-таблицах. Кроме этого, цифровизация логистики должна снизить зависимость от человеческого фактора.

«Развитие современной логистики немыслимо без информационных технологий, автоматизации, роботизации, цифровизации. На наших конференциях мы стремимся дать максимум полезной информации о современных технологиях, чтобы повысить уровень знаний специалистов по всей России и уровень готовности компаний к внедрению новых технологий», — подчеркивает Анна Ефимова, главный редактор журнала «Логистика 360» и генеральный директор агентства «Логистика 360».

В рамках конференции «Логистика 360: тренды, опыт лидеров, решения» представители ИТ-компаний рассказали, как происходит трансформация отрасли и какие технологии для этого используются. Эксперты уверены, что оцифровка нижегородской логистики продолжится, а спрос на российские ИТ-инструменты будет расти — для этого в регионе созданы все условия. Чем большую заинтересованность к новым технологиям будет проявлять бизнес, тем быстрее оцифруется транспортная отрасль.

«Рынок трансформируется, интерес нижегородских компаний к цифровизации растет. Этому способствует как активная поддержка перехода на цифру со стороны руководства Нижегородской области, так и повышение уровня информирования директоров предприятий о возможностях российских ИТ-технологий. Поэтому в ближайшие годы автоматизация рутинных процессов станет обязательным условием для качественного развития бизнеса. Мы открыты к инновациям, направленным на развитие логистики в России, и рады делиться своим опытом с участниками рынка», — отметил Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».

По словам губернатора Нижегородской области, регион должен пройти через цифровую трансформацию и стать одним из крупнейших ИТ-хабов страны. Согласно постановлению администрации Нижнего Новгорода, на развитие цифровых технологий в 2023–2028 годах должны выделить больше 1,4 млрд рублей.

«Логистика 360» — это не только печатный бизнес-журнал, инфо-портал, конференции в России и ближнем зарубежье, аналитические исследования в сфере логистики. Это надежный партнер и верный проводник в мире современных технологий и передовых практик. Сообщество профессионалов, которые строят будущее логистики в России.