На конференции по онлайн-образованию INSTADIUM в качестве эксперта выступила Настенька Цы

Технологии
8 мая 2024

2 мая в Москве уже в пятый раз прошла самая масштабная конференция по блогингу и продажам в социальных сетях INSTADIUM. 

Больше 5000 блогеров, продюсеров, инфлюенсеров, маркетологов и предпринимателей в зале и 40+ экспертов на сцене обсуждали самые последние тенденции инфобизнеса и блогинга.

Ольга Бузова, Петр Осипов, Алексей Жидковский говорили со сцены о востребованности в медиапространстве, о разных форматах контента и успешных запусках в блогах. 

Но на каждой конференции одной из важных тем останется тема привлечения нового трафика и подписчиков, а также запусков на небольших экспертных блогах. 

Своими фишками по набору подписчиков поделилась со сцены Настенька Цы – коуч, эксперт, создатель обучающей программы по монетизации экспертов. 

Сделать запуск и заработать от 1 500 000 через привлечение подписчиков в «близкие друзья».

Спойлер: «Миллион в закуп трафика вкладывать не нужно», – говорит Настя, и весь зал фотографирует ее презентацию с лайфхаками.

Настя Цы показала весь алгоритм запуска в БД, подробно рассказала про авторские фишки прямо с main-сцены INSTADIUM. Выстроенная воронка привлекала подписчиков Настеньке Цы и генерировала новых благодаря самым простым, но точечным действиям. 

В тот период, когда стоимость подписчика растет ежедневно, Настя увеличивала количество подписчиков блога без вложений в трафик.

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