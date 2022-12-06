На Конгрессе молодых ученых Газпромбанк провел сессию о способах адаптации к изменениям климата

Газпромбанк выступил партнёром деловой программы II Конгресса молодых учёных-2022 и провёл сессию «Климатические изменения и адаптация к ним», посвященную важности тесного сотрудничества бизнеса с научными и образовательными организациями в условиях глобальной климатической трансформации экономики.

В основу дискуссии лег тезис о том, что необходимый фактор развития нового рынка — научная обоснованность при постановке климатических целей и реализации климатических проектов, а это требует достоверности данных, точности используемых моделей и эффективности работы института верификаторов. Участники обсудили, какую роль сегодня играют научные организации в разработке потенциальных климатических проектов, какие шаги необходимо предпринять для повышения доверия участников к рынку и могут ли климатические проекты стать эффективным инструментом для бизнес-сообщества и точкой роста для научно-технологического развития России.

Модератором сессии выступила Первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк. Она отметила, что вопросы климата и адаптации к его изменениям являются важнейшим элементом достижения целей устойчивого развития, и это продемонстрировали итоги завершившейся почти две недели назад конференции COP 27.

«Решение актуальных вопросов, связанных с изменением климата, невозможно без активного вовлечения научного сообщества. Именно подготовка квалифицированных кадров в области устойчивого развития и наращивание технологического потенциала нашей страны позволит эффективнее идти по пути климатической трансформации, сохраняя баланс между удовлетворением потребностей текущих поколений и сохранением ресурсов для будущих поколений. Газпромбанку важно вести деятельность с учетом благоприятного влияния на окружающую среду, этот принцип лежит в основе наших ценностей, поэтому мы рады инициировать обмен накопленным опытом и знаниями в области климатической повестки с молодыми учёными — теми, кто будет двигать вперёд науку и способствовать решению проблем изменения климата», — прокомментировала Наталья Третьяк.

«Климат — это безусловно точка международного диалога, через которую мы будем общаться с другими странами. В мире много компаний, которые, как Газпромбанк, обеспокоены вопросами изменения климата и изучают эту тему ради спасения планеты. Если изначально российские компании будут ставить высокую планку и делать качественные климатические проекты, то независимо от политической ситуации к ним будет интерес, их оценят, и можно будет найти покупателя. Призываю всех к качественной работе и научным достижениям», — подытожил советник Президента РФ и специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Спикерами на мероприятии также выступили специальный представитель Министерства науки и высшего образования РФ по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дураманов, руководитель лаборатории Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Сергей Гулев, эксперт проектного центра по энергопереходу и ESG-принципам Ирина Гайда, партнёр Кепт Владимир Лукин и другие.

На сессии в том числе поднимались вопросы, связанные со стартом работы рынка углеродных единиц, формированием сети карбоновых полигонов и созданием национальной системы мониторинга климатически активных веществ.

Во второй день Конгресса Наталья Третьяк также выступила спикером на сессии «Россия в мировой науке: уйти нельзя остаться» и в роли наставника приняла участие в итоговой встрече победителей трека «Наука» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

II Конгресс молодых ученых проходит с 1 по 3 декабря на федеральной территории «Сириус» и является одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий. Конгресс второй раз объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.