На круглом столе в Хабаровске обсудили федеральный проект «Содействие занятости»

Экономика
2 ноября 2021

Участники круглого стола в Тихоокеанском государственном университете (г. Хабаровск), который был посвящен проблемам трудоустройства, обсудили федеральный проект «Содействие занятости». Оператором проекта является Томский государственный университет (ТГУ).

Татьяна Григорьева из ТГУ заявила, что цель проекта сводится к предоставлению возможности повышения квалификации, получению новых навыков и знаний, а также содействию занятости граждан. Проект предполагает ряд образовательных программ по таким специальностям, как охрана здоровья, образовательная сфера, IT-сфера, управление и финансы, региональный туризм, спорт и другие.

Участие в проекте возможно для женщин в декрете, женщин с детьми-дошкольниками, безработным и гражданам предпенсионного возраста, а также людей возрастной категории 50+. В следующем году программа станет доступной для молодежи.

Для участия в проекте следует пройти регистрацию на сайте «Работа в России», прислать комплект документов. После утверждения заявки и прохождения обучения человек становится обладателем документа об образовании. В результате выпускник сможет открыть собственное ИП или трудоустроиться.

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