На Кубани открылся Центр опережающей профессиональной подготовки

В понедельник, 21 декабря, в столице Краснодарского края открылся Центр опережающей профессиональной подготовки, в котором можно пройти курсы профессионального обучения более чем по ста направлениям. Среди них – курсы сварщиков, флористов, барменов, графических дизайнеров, маляров, официантов, курьеров и прочие дисциплины. Центр открылся в рамках реализации масштабного национального проекта «Образование».

Открытие центра обошлось федеральному и краевому бюджетам в 100 млн рублей. Основная часть денег была израсходована на приобретение современного оборудования и приборов – мощных компьютеров с инновационным программным обеспечением, мониторов, специальных электронных досок для видеоуроков, цифровых проекторов, сопутствующих приборов и устройств. Отдельно была закуплена для нужд центра и партия шлемов виртуальной реальности. С помощью этих приборов курсанты смогут изучать в виртуальном пространстве недоступные в реальном времени предметы и географические места.

«Новый центр опережающей профподготовки – своеобразный агрегатор для сотрудников Министерства промышленности, Министерства труда, работодателей и потенциальных соискателей. Наши педагоги располагают для проведения уроков соответствующими ресурсами и материальной базой. Минтруда и Минпромышленности имеют четкое понимание, в какие сегменты экономики нужно направлять подготовленные кадры. Соискатели тоже знают, какое они бы хотели получить образование в ближайшей перспективе», – рассказала Елена Воробьева, министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.