На Кубани открылся онлайн-лагерь «Каникулы с пользой»

Пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края сообщает, что в регионе стартовала инновационная онлайн-программа «Каникулы с пользой». Осенняя смена онлайн-лагеря «Добро, бро!» продлится с 3 по 7 ноября. Она будет посвящена нюансам работы волонтеров и волонтерских организаций.

По словам представителей краевого ведомства, образовательная программа этой смены будет ориентирована на изучение сферы добровольческой деятельности, а также механизмов работы социально ориентированных организаций. Для участников смены будет организован ряд онлайн-встреч, мастер-классов и подготовительных занятий с профильными экспертами.

Так, в ходе занятий курсанты смогут узнать о том, как создать эффективный социально ориентированный проект, а также как продвинуть его на практике, чтобы программа стала интересной и узнаваемой. Кроме того, каждый из участников «Добро, бро!» получит возможность выиграть именной грант, чтобы в дальнейшем участвовать в конкурсе «Доброволец России».

В краевом Минобразования отметили, «Каникулы с пользой» – уже второй онлайн-лагерь, который организуется в регионе. Первый лагерь успешно отработал этим летом, его программа была посвящена блогерам и блогерскому искусству. В первой смене участвовали подростки от 14 до 17 лет – авторы блогов, посвященных путешествиям и различным видам творческой деятельности.

Организатор смены «Добро, бро!» – Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, действующее при поддержке Центра молодежных инициатив и регионального отделения Российского движения школьников.