На Кубани открылся прием заявок от кинокомпаний на рибейты

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что в регионе объявлен сбор заявок на получение субсидий, благодаря которым кинопроизводители смогут возместить часть своих затрат, связанных с производством кинолент на территории Кубани. Прием заявок будет открыт до 30 сентября.

По словам вице-губернатора, постоянную долю рибейта зафиксируют на уровне 18% от всех понесенных кинопроизводителями затрат на изготовление того либо иного фильма на территории Кубани. Еще 2% расходов власти готовы возместить кинопроизводителям, если те будут привлекать к съемкам студентов кубанских высших учебных заведений.

«В первую очередь, субсидии мы выделим тем кинокомпаниям, которые будут активно снимать свои фильмы, используя при этом архитектурные, природные, туристические локации нашего края. Такое решение очевидно способствует популяризации кубанских курортов, а также росту инвестиционной привлекательности федерального субъекта», – рассказал Александр Руппель.

По условиям получения субсидии, каждый отснятый в Краснодарском крае кинофильм должен поступить в ротацию на телеканалы или в кинотеатры до 31 декабря 2025 года не менее 50 раз. Постановлением главы Кубани Вениамина Кондратьева, региональный бюджет выплатит кинокомпаниям не менее 20 млн рублей за производство кинолент на территории края.

Полная информация о получении субсидий размещена на интернет-портале Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани.

Источник фото: news.myseldon.com