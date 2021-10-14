На Кубани подорожали удобрения

Фермеры, руководство аграрных компаний и сельхозподразделений Краснодарского края в последнее время жалуются на то, что цены на самые распространенные виды удобрений растут опережающими темпами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани. В частности, тенденция на повышение цен коснулась и селитры. Сегодня за одну тонну этого полезного и популярного в сельском хозяйстве удобрения аграрии платят на 6 000 рублей больше, чем еще месяц назад.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, областная администрация обязана принять экстренные меры, направленные на снижение цен в этом товарном сегменте.

«В течение этого месяца мы фиксируем повышение цены на селитру на 50%. Иные удобрения также демонстрируют рост стоимости. Такие тенденции ставят под угрозу получение высоких урожаев в следующем календарном году. Если мы не примем экстренные меры, например, в виде заградительных пошлин на экспорт минеральных удобрений, рост цен на сельскохозяйственную продукцию в 2022 году, выращенную на Кубани с применением подорожавших добавок, будет неизбежным», – прокомментировал ситуацию Вениамин Кондратьев.

Напомним, летом этого года администрация Краснодарского края в лице Вениамина Кондратьева и гендиректор АО «МХК ЕвроХим» Владимир Рашевский подписали двустороннее соглашение, в рамках которого в Белореченском районе построят мощный цех по производству минеральных удобрений. В дальнейших планах акционерного общества – строительство нового цеха, в котором будут выпускать азотно-фосфорно-калийные удобрения.

Источник фото: tvkrasnodar.ru