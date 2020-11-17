На Кубани построят два мусороперерабатывающих комплекса

По словам ведущих экологов Краснодарского края, здоровье планеты зависит не только от безопасной работы предприятий и компаний, но и от каждого ее жителя. В том числе, немаловажную роль в улучшении экологической ситуации в любом регионе играет внедрение программ по раздельному сбору мусора. Сегодня Кубань активно переходит на систему раздельного сбора ТБО, рассказала Евгения Дудко, замглавы Департамента по обращению с отходами, действующего при Министерстве ЖКХ и ТЭК Краснодарского края.

По ее словам, главная задача при налаживании системы раздельного сбора мусора заключается не только в умелой рассортировке бумаги, стекла, пластика и прочих отходов, но и в правильной, безотходной переработке мусора. Для этого власти региона разрабатывают одновременно два проекта по возведению мусороперерабатывающих комплексов. Планируется, они будут построены в Тимашевском и Крымском районах.

«Каждый из упомянутых комплексов будет оборудован мощными мусоросортировочными линиями, рассчитанными на объемы переработки отходов, получаемых от нескольких муниципальных образований. Кроме того, в комплексах будет происходить переработка вторичных материальных изделий для получения конечной продукции – сырья для дальнейшего использования в различных отраслях промышленности», – рассказала Евгения Дудко.

Она добавила, возведение мусороперерабатывающих комплексов в Краснодарском крае будет осуществляться в рамках масштабного национального проекта «Экология». Кроме того, в рамках данной программы власти Кубани продолжат закупать современные мусоровозы и специально оборудованные контейнеры, предназначенные для раздельного сбора ТБО.