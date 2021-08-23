На Кубани пройдет Всероссийская акция «Ночь кино-2021»

Краевые учреждения культуры Краснодарского края присоединятся к ежегодной популярной акции «Ночь кино». По традиции, мероприятие будет приурочено ко Дню российского кино, который отмечается в стране 27 августа. Для удобства отдыха кубанцев, в администрации федерального субъекта принято решение о том, чтобы провести мероприятие днем позже – в субботу, 28 августа.

В афишу культурной акции включено три фильма отечественных режиссеров – «Огонь», «Пальма» и «Конек-горбунок». Показы в муниципальных кинотеатрах стартуют в 17:00, вход на киносеансы – свободный. Поскольку эпидемическая ситуация на Кубани продолжает оставаться сложной, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора киносеансы будут организованы с соблюдением ранее введенных мер безопасности. В частности, зрительные залы кинотеатров будут заполняться не более чем на 50%.

Кроме того, с 23 по 28 августа в интернете стартует Неделя российского кино. В социальных сетях культурных учреждений и на официальных сайтах организаций состоятся всевозможные литературные выставки, мастер-классы, видеообзоры, экскурсы, а также тематические лекции, посвященные теме развития российского кинематографа. В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, подробный перечень мероприятий и онлайн-площадок размещен на сайте Минкультуры.

Ранее стало известно, что за последние полтора года в Краснодарском крае российские кинематографисты сняли более чем 40 художественных и документальных эпизодов. В связи с пандемией Covid-19 государством предусмотрена компенсация части затрат кинематографистов на съемки.

Источник фото: oldkultura.krasnodar.ru