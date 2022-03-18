На Кубани расширили поддержку обрабатывающих предприятий

В Фонде развития бизнеса Краснодарского края скорректировали правила кредитования промышленных хозяйствующих субъектов. В частности, изменились условия по предоставлению поручительства при кредитовании и заимствовании средств, на которые в новых экономических условиях очень рассчитывают обрабатывающие производства.

«В структуре обеспечения кредитными средствами, с пятницы, 18 марта, доля поручительства Фонда возрастет до 80% от суммы займа. Ранее она составляла 70%. Кроме того, ставка вознаграждения за поручительство также изменится – ее снизят вдвое. После этого она составит от суммы гарантийной поддержки всего 0,25 процента», – сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

После того как долю кубанского Фонда развития бизнеса в общей структуре обеспечения установили на уровне 80%, согласно новым условиям, личная доля залога предпринимателей по закону может не превышать 20%. Остальное будет покрываться средствами фонда. Таким образом, предприниматели получат более свободный доступ к кредитным средствам, через которые смогут реализовывать свои перспективные проекты и программы.

Ранее стало известно, что в Краснодаре открылся очередной центр оказания услуг для бизнеса. В формате единого окна предприниматели смогут, например, зарегистрировать свое дело, записаться на прохождение профильного обучения либо получить консультационную поддержку по вопросам действующих государственных программ помощи МСБ.

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