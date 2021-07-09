На Кубани смягчили антиковидные ограничения для туристов

Власти Краснодарского края смягчили коронавирусные ограничения, которые должны вступить в силу с 1 августа 2021 года. Теперь туристы смогут заселиться в гостиницы, если они обязуются в течение трех дней на месте сделать прививку от коронавируса. При этом для въезда им понадобится отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, около двух недель назад губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что проживать в гостиницах смогут только вакцинированные туристы. После этого смягчить требования попросили в Ростуризме. Там указали, что после введения подобных ограничений туристический трафик в регионе может обвалиться на 50–80%, а сами туристы начнут испытывать серьезные трудности с отменой брони.

Ранее стало известно, что Ростуризм впервые запускает программу льготных кредитов для инвесторов на строительство и реконструкцию гостиниц и отелей. Об этом сообщила глава агентства Зарина Догузова.Так, начиная с 9 июля, стартует прием заявок от банков, которые примут участие в программе. Кредиты будут выдаваться на срок до 15 лет по ставке 3–5% годовых.

«По согласованным ранее критериям, размеры займов могут варьироваться от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей. При этом сами проекты должны быть проработаны крайне качественно – получены документы на землю, разработана бизнес-стратегия. К тому же проекты должны пройти утверждение в кредитном комитете банка. В рамках национального проекта по туризму, до 2024 года на программу льготного кредитования выделено почти 19 миллиардов рублей», – сообщила Зарина Догузова.

Власти планируют в рамках программы запустить строительство более 20 тыс. современных туристических номеров не только под российскими, но и международными брендами.

Источник фото: news.myseldon.com