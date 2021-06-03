На Кубани создали Центр поддержки одаренных детей

Детям Краснодарского края, которые показывают высокие результаты успеваемости в учебе, спорте и общественных мероприятиях, должно уделяться особое внимание и обеспечиваться специальные подходы. Об этом заявила психолог Лада Чепелева. Она отметила, что школьников не стоит разделять на «одаренных» и «не одаренных». По словам психолога, в юном возрасте у всех людей есть уникальные способности, которые нужно раскрывать на 100%.

«В Краснодарском крае эффективная и довольно гибкая система поиска одаренных детей. В нашем регионе проводится много различных спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятий, в рамках которых педагоги находят детей с особыми способностями в своей области. Наш центр развития и обучения насчитывает уже около четырех тысяч детей, которые смогли каким-то образом отличиться. Ранее мы отбирали подростков 9–11 классов, но сейчас мы принимаем на обучение детей от 4,5 лет. Наша задача – развивать у юных талантов те способности, которые уже имеются, и найти те, которые еще не выявили», – рассказал директор Центра творческого развития и гуманитарного образования Сочи Александр Турсунбаев.

По его словам, дети и подростки в большинстве случаев ленятся и не могут себя проявить и зарекомендовать. Халатное обращение к своим способностям и природным данным могут повлечь замедленное развитие личности, если сравнивать с более успевающими детьми, отметил Турсунбаев.

Глава детского центра подчеркнул, что школьники, которые в чем-то проявили себя и попали в сочинский Центр творческого развития и гуманитарного образования, получают сильнейшую психологическую и педагогическую поддержку с применением всех интеллектуальных и творческих программ современной образовательной системы.

Источник фото: riakchr.ru