На Кубани стартовала кампания по уборке зерновых

В ряде муниципалитетов Краснодарского края стартовала кампания по уборке зерновых культур. Кубанские аграрные предприятия стали одними из первых в России, кто начал эту работу, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, на начальном этапе уборочной, кубанские сельхозпроизводители занялись сбором озимого ячменя. На следующей неделе в федеральном субъекте начнется обмолот пшеницы.

«О том, что по ячменю нам удалось получить высокую урожайность, свидетельствуют результаты уже первых обкосов полей. По сравнению с прошлым годом, мы получили урожайность на 119 процентов выше, она достигла с одного гектара почти 74 центнера. Выселковский, Тихорецкий, Павловский, Новокубанский районы продемонстрировали еще более впечатляющие результаты. Там урожайность с одного гектара превысила 80 центнеров зерновых», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Он добавил, к началу уборочной кампании состояние посевов эксперты региона оценивали, как отличное практически со стопроцентным результатом. Ожидается, что в ходе уборочной кампании этого года кубанские аграрии обработают 1,9 млн гектаров земли, засеянной ранее зернобобовыми и зерновыми колосовыми культурами. Из них на озимую пшеницу придется 1,6 млн гектаров земельных наделов, а на озимый ячмень – около 174 тыс. гектаров.

Источник фото: kavkaz.mk.ru