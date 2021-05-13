На Кубани стартует крупнейший форум для специалистов event-мероприятий

В июне прошлого года на Кубани состоялся масштабный музыкальный онлайн-фестиваль OneLineFest. В нем приняли участие 24 музыкальные группы региона, представители сопутствующих сегментов, а также около 70 партнеров фестиваля. Форум получил международные награды и премии, чем завоевал внимание и популярность не только среди жителей южных регионов, но и зарубежной публики.

По словам организаторов OneLineFest Марины Зосим и Руфата Ибрагимова, в ближайших планах – запуск крупнейшего форума для специалистов event-мероприятий.

«Прежде всего, мероприятие ориентировано на профессионалов и специалистов, которые хотят дополнить свои имеющиеся навыки в этой сфере, а также продемонстрировать новичкам специфичность и особенности в данной области. Мы думаем, что для начинающих подобный фест будет самым лучшим источником информации для профессионального старта. На наш форум приедут лучшие event-организаторы, лучшие режиссеры и лучшие декораторы России. Считаем, что привлечение знаменитых и успешных персон является для нас показателем успеха. Мы сумели проявить себя с лучшей стороны в прошлом году в условиях пандемии, а сейчас мы планируем задавать тренды», – рассказал Руфат Ибрагимов.

В оргкомитете OneLineFest подчеркнули, что они были первыми, кто получил награду «Событие года» в 2020 году и на этом останавливаться не собираются. В планах специалистов – реализация высоких технологических решений в грядущем форуме и выведение его на новый уровень. Уже известно, что будет улучшена площадка для выступлений, доработана программа фестиваля, а также продемонстрирован наработанный опыт при взаимодействии с известными гостями.

Источник фото: prclub.spb.ru