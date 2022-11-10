На Медиафоруме в Ярославле обсудили вопросы свободы журналистики и ее роль в системе информационной безопасности

Общество
10 ноября 2022

На полях форума международное экспертное сообщество определило общие подходы к сохранению независимой журналистики, её роль в международных отношениях и глобальной системе информационной безопасности. Участники Медиафорума, представители современных медиа и научные деятели, уделили особое внимание отношениям СМИ и государства.

«Медиафорум-2022: свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности» завершился 3 ноября. В начале конференции с приветственным словом в адрес участников выступил председатель оргкомитета Медиафорума и главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян. Он отметил важность медиа на этапе школьного образования, а также подчеркнул, что медиаграмотность необходима всем людям, поскольку с помощью неё можно отличить фейки от правдивой информации.

В течение трёх дней ведущие медиаменеджеры, журналисты, политологи, юристы, психологи и культурологи со всего мира пытались найти решения проблем современной журналистики и предлагали взгляды на положение современных медиа в структуре власти. Эксперты неоднократно указывали на то, что крупнейшие европейские информационные ресурсы утеряли свою актуальность и перестали быть эталоном свободной журналистики. Так, Пётр Фёдоров, глава дирекции международных отношений ВГТРК, указал на введённые Европейским вещательным союзом ограничения, не позволяющие работать в сетевом медиапространстве.

Использование журналистики в пропагандистских целях становится всё более распространённым по всему миру. Санджей Гоэл, директор по исследованиям Нью-Йоркского центра информационной экспертизы и безопасности, профессор Школы бизнеса в Университете Олбани, характеризуя нынешние особенности пропаганды, замечает, что социальные медиа стали оказывать сильное влияние на человека и принуждать его к выбору определённого мнения вне зависимости от того, связан пользователь с проблемой или нет. Независимое освещение объективной реальности требует особой подачи материала и поиска скрытых от обывательского взгляда потребителя информации сюжетов, ведущих к истинному пониманию действительности.

В рамках V Медиафорума была проведена выставка «Свидетельства преступлений украинских неонацистов и их пособников», подготовленная Общественной палатой РФ и Фондом исследования проблем демократии.

Информация о Медиафоруме.

Медиафорум впервые прошел в 2018 году в Словакии и сразу привлек внимание журналистов не только в России и Европе, но и во всем мире. В условиях нестабильной политической ситуации, неутихающих информационных войн и постоянного столкновения общечеловеческих норм с меняющимися принципами работы медиа, дискуссии в рамках мероприятия стали как никогда актуальными. Второй Медиафорум состоялся в ноябре 2019 года в Праге и приобрел по-настоящему глобальный масштаб, собрав участников из 30 стран мира.

Площадкой встречи стал конференц-зал одного из престижных пражских отелей, Grand Majestic Plaza. Третий Медиафорум впервые прошёл в России и опробовал для себя новый гибридный формат. Пандемия коронавируса и общественные волнения в ряде стран мира вызвали очередной виток обсуждений о роли СМИ и их влиянии на демократические процессы. В 2020 году отечественные и зарубежные эксперты встретились очно (Courtyard by Marriott, г. Нижний Новгород) и онлайн (в формате видеоконференции). Четвёртый Медиафорум прошёл в Суздале. 80 участников конференции, в том числе из стран Европы, Ближнего Востока и Азии, принял живописный гостиничный комплекс «Пушкарская слобода». Одной из заглавных тем форума стали отношения между государством и СМИ. Ежегодно Медиафорум проводит журнал «Международная жизнь» (International Affairs) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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