На МНС-1 в Ленинградской области ООО «Транснефть — Балтика» осуществило техническое перевооружение

Экономика
11 мая 2022

ООО «Транснефть – Балтика» завершило работы по подключению магистральной насосной станции (МНС-1) головной перекачивающей станции «Кириши» (Ленинградская область), обеспечивающей транспортировку топлива для авиационных двигателей в направлении петербургского аэропорта Пулково.

МНС-1 выполняет функции по созданию и поддержанию необходимого давления в магистральном нефтепродуктопроводе (МНПП) Кириши – Красный Бор и позволит после ведущейся на станции реконструкции  и  с учётом перспективной потребности увеличения пассажиропотока при соблюдении величины максимально разрешённого давления при транспортировке нефтепродуктов в селитебной зоне (территории жилой и общественной застройки).

Мероприятия проводились с сентября 2021 по апрель 2022 гг. За это время были выполнены работы по демонтажу четырёх магистральных насосов с принудительной системой смазки, отработавших нормативный срок службы, и смонтированы два новых насоса отечественного производства с консистентной системой смазки. Такое техническое решение позволило оптимизировать количество и технические характеристики оборудования.

Одновременно проведены работы по отключению от технологических трубопроводов двух подпорных насосов для проведения реконструкции технологической обвязки и вспомогательных трубопроводов.

Мероприятия выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель – обеспечение высокого уровня  промышленной и экологической безопасности оборудования, бесперебойной и безаварийной транспортировки нефтепродуктов.

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