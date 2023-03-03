На MWC 2023 Huawei представляет новую модель развития специалистов 

Компания Huawei представила свою модель развития специалистов «Три дерева» на выставке Mobile World Congress (MWC) 2023. Под тремя деревьями подразумеваются преподаватели и учащиеся высших учебных заведений, те, кто обучаются на протяжении всей жизни, а также специалисты-практики. Эта модель воплощает стремление Huawei развивать больше новаторских и прикладных качеств специалистов в сфере ИКТ, тем самым способствуя цифровой трансформации отраслей.

Высококвалифицированные специалисты в области ИКТ являются ключом к цифровой трансформации. В своем «Цифровом компасе 2030» Евросоюз ставит целью привлечь 20 миллионов специалистов в области ИКТ. Он также надеется, что к 2023 году по меньшей мере 80% всех взрослых будут обладать базовыми цифровыми навыками. В то же время, China ICT Talent White Paper обращает внимание на дефицит специалистов в сфере ИКТ в Китае, который к 2035 году достигнет показателя около 21,35 миллионов незанятых вакансий.

Для решения этих проблем и задач компания Huawei совместно с партнерами работает над воплощением модели «Три дерева».

Huawei Talent «Three Trees» Model

Сфера высшего образования: С помощью научно-исследовательских учреждений Huawei в сфере ИКТ по всему миру, компания передает новейшие знания и навыки в области ИКТ непосредственно преподавателям и студентам, обеспечивая равный доступ к качественному образованию.

Обучение на протяжении всей жизни: Huawei постоянно обновляет свою систему развития талантов и стандарты сертификации, чтобы помочь профессионалам развиваться с помощью дополнительного образования.

Специалисты в области ИКТ: Предоставляя услуги по развитию специалистов в сфере цифровых технологий, Huawei стремится обучить лидеров навыкам цифрового управления, а кадры – навыкам работы в области ИКТ, а также совместно создавать новые ценности для различных отраслей.

Мяо Фэнчунь (Miao Fengchun), руководитель Отдела технологий и ИИ в образовании ЮНЕСКО, заявил, что проект ЮНЕСКО и Huawei «Открытые высокотехнологичные школы» (Technology-Enabled Open Schools) сыграл роль первопроходца в оказании помощи странам Африки в создании цифровых открытых школ. В программе приняли участие более 900 000 учителей и 15 000 студентов из Египта, Эфиопии и Ганы. Программа также предлагает цифровую платформу обучения и ресурсы, доступные всем местным студентам.

В течение следующих пяти лет Huawei планирует ежегодно обучать более 1 миллиона студентов благодаря сотрудничеству с колледжами и университетами. Программы компании нацелены на воспитание высококвалифицированных специалистов в области ИКТ для ускорения глобальной цифровой трансформации.