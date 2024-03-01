На MWC2024 представлено решение Intelligent Factory от Huawei  

В ходе Международной выставки мобильных технологий MWC 2024, на заседании, посвященном решениям Huawei для производства и крупных предприятий под девизом «Погружение в отраслевую специфику для создания более обеспеченного, экологичного и умного будущего», компания Huawei представила интеллектуальное решение для заводской среды Intelligent Factory. На заседании собрались отраслевые лидеры и эксперты, чтобы поделиться новейшими достижениями и передовым опытом в области исследований и разработок продукции, управления производством и эксплуатацией, а также чтобы поддержать развитие сотрудничества.

Лю Чао (Liu Chao), генеральный директор бизнес-подразделения Huawei по производству и крупным предприятиям, сказал: «Интеграция цифровых технологий и реальной экономики движется вперед. Huawei продолжит использовать технологические инновации и отраслевые ноу-хау для предоставления интеллектуальных продуктов и решений, которые охватывают всю цепочку создания стоимости производственных предприятий. Мы также будем сотрудничать с партнерами в интересах наилучшего обслуживания конечных клиентов». Далее Лю Чао пояснил, что компания Huawei стремится помочь предприятиям в деле модернизации их ИКТ-инфраструктуры для ускорения исследований и разработок продукции, внедрения инноваций и повышения эффективности производства при одновременном снижении затрат, обеспечения рациональной и устойчивой работы предприятия.

Ван Чжия (WangZhiya), главный операционный директор подразделения Huawei по производству и крупным предприятиям, объявил о запуске решения для заводской среды Intelligent Factory. Это решение использует технологическую архитектуру «одно облако, одна сеть и одна платформа», которая оптимизирует поток инженерных данных, поток деловой информации и поток производственных процессов.

В частности, «одна сеть» объединяет IP, промышленную пассивную оптическую сеть (PON) и 5G, что позволяет легко подключать многочисленные устройства в больших масштабах по нескольким сценариям. Кроме того, «одна сеть» также повышает эффективность сбора данных до 1 миллиона точек данных в секунду.

Huawei Cloud предоставляет данные и приложения, а также другие услуги для поддержки интеллектуальных функций, таких как расширенное планирование производства и цифровые двойники. Это может помочь производителям сократить цикл «от заказа до поставки» при одновременном повышении общей эффективности оборудования.

The Launch of the Intelligent Factory Solution

Что касается модернизации корпоративной инфраструктуры ИКТ, Тамаш Сабо, сотрудник центра обработки данных в компании BorsodChem, поделился своим опытом создания экологически чистых центров обработки данных.

Для интеллектуальных корпоративных приложений Лили Инь (Lili Yin), генеральный менеджер по Европе в компании Quicktron Robotics, представила решение Smart Logistics Operations System, созданное совместно с Huawei. Лили Инь также поделилась проектом по быстрым складским AMR на базе Huawei AirEngine Wi-Fi 6.

Huawei считает, что благодаря постоянному взаимодействию, обмену и совместным усилиям цифровизация предприятий и интеллектуальные технологии будут развиваться, что приведет к большему росту и успешному будущему для отрасли.