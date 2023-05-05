На научно-техническом фестивале в Сочи Фонд Лужкова представил новые проекты по поддержке молодежи

29 апреля в рамках Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» состоялся общероссийский круглый стол, посвященный обмену опытом в области актуальных образовательных практик.

Круглый стол «Региональные практики в образовании» собрал спикеров из самых различных регионов страны, которые обсудили новейшие подходы в обучении компьютерному инжинирингу, 3D-моделированию, цифровым технологиям, современным технологиям в профессиональном и дополнительном образовании и т.д.

Открыл сессию доклад Геннадия Теребкова, директора фонда Юрия Лужкова, о проектах фонда по поддержке образовательных и социокультурных инициатив в Москве и других регионах России, продолжающих начинания самого Юрия Михайловича и направленные на укрепление благополучия жителей страны.

Он напомнил, как много Юрий Лужков уделял внимание развитию вузов и подготовке специалистов, способных качественно преобразовывать экономику, науку и промышленность страны: «Юрий Михайлович всегда подчеркивал важность поддержки и развития молодежи, он отмечал, что для того чтобы следовать инновационным путем развития, нашей стране нужны не просто высококвалифицированные специалисты, но молодые и увлеченные творческие люди, обладающие смелостью нестандартно мыслить, искать новые решения, осваивать современные технологии».

Фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» – всероссийское и международное событие, посвященное инженерии, молодежному инновационному и технологическому предпринимательству и промышленной профориентации – организуется под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. На площади более 10 тыс. квадратных метров – в едином интерактивном пространстве выставочного центра Сочи разместились экспозиция молодежных проектных работ, прошли технологические и научные шоу, дефиле, хакатоны, награждения. В этом году на фестиваль приехали более 1000 участников, чтобы презентовать свои проекты, делиться «историями успеха», обмениваться опытом и взаимодействовать с экспертами. Представители 31 страны, включая страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки приняли участие в десятках сессий в очном и онлайн форматах.

Одним из важных событий в программе фестиваля стало очередное вручение премии им. Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор», учрежденной совместно с фондом Юрия Лужкова в 2020 году. Сотрудничество фонда и фестиваля «От винта!» имеет целью поддержку новаторской инициативы среди молодежи.