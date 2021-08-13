На «Новой Волне» состоится премьера новой песни Таисии Повалий и Стаса Михайлова

Общество
13 августа 2021

Но традиционном фестивале «Новая Волна» в Сочи поклонников творческого дуэта Стаса Михайлова и Таисии Повалий, работавших последний раз вместе в далеком 2007 году, ожидает настоящий сюрприз. Их кумиры представят новую песню на стихи прославленного российского поэта Михаила Гуцериева.

О скорой премьере новой композиции Таисия Повалий написала в своем Instagram. Она подчеркнула, что ее душу переполняет счастье, добавив, что песня будет «огонь».

«Настолько переполнена счастьем душа! Вас ждёт мегахит! Мы его исполним, конечно же, с моим любимым Стасом Михайловым! Ждите! Это огонь», — поделилась с поклонниками Повалий.

Любопытной является и история записи новой песни дуэта. Артисты находились на отдыхе в Европе и решили записывать композицию так же, то есть удаленно. В итоге Стасу Михайлову посчастливилось воспользоваться для этих целей легендарной студией музыканта Аль Бано в г. Сан-Ремо. Что касается Таисии Повалий, то свою партию певица записывала в Испании.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Москва

Ефимов: Москва на 45% увеличила экспорт кондитерских изделий

Новости

ТТК предлагает абонентам новый тарифный план «Вкусный микс»

Москва

Продолжается этап регистрации кандидатов в Госдуму

Экономика

Оренбуржье и Казахстан нацелены на укрепление оперативного взаимодействия в сфере экономики