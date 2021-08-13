На «Новой Волне» состоится премьера новой песни Таисии Повалий и Стаса Михайлова

Но традиционном фестивале «Новая Волна» в Сочи поклонников творческого дуэта Стаса Михайлова и Таисии Повалий, работавших последний раз вместе в далеком 2007 году, ожидает настоящий сюрприз. Их кумиры представят новую песню на стихи прославленного российского поэта Михаила Гуцериева.

О скорой премьере новой композиции Таисия Повалий написала в своем Instagram. Она подчеркнула, что ее душу переполняет счастье, добавив, что песня будет «огонь».

«Настолько переполнена счастьем душа! Вас ждёт мегахит! Мы его исполним, конечно же, с моим любимым Стасом Михайловым! Ждите! Это огонь», — поделилась с поклонниками Повалий.

Любопытной является и история записи новой песни дуэта. Артисты находились на отдыхе в Европе и решили записывать композицию так же, то есть удаленно. В итоге Стасу Михайлову посчастливилось воспользоваться для этих целей легендарной студией музыканта Аль Бано в г. Сан-Ремо. Что касается Таисии Повалий, то свою партию певица записывала в Испании.