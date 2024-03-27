На объектах ООО «Транснефть – Балтика» в Ленобласти обеспечена экологически безопасная эксплуатация оборудования

Приемо-сдаточный пункт линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Невская» — один из нескольких объектов, снабжающих жителей Ленинградской области и Северной столицы дизельным топливом. Площадка начала эксплуатироваться еще в 2018 году, а сама нефтеперекачивающая станция помогла стране в начале 2000-х избежать зависимости от прибалтийских стран-транзитеров. Корреспондент Online47 посетил объект в рамках небольшой экскурсии с целью убедиться в экологичных методах работы.

Все на автомате

Речь идет о месте, в котором, грубо говоря, заправляются заправочные станции посредством автоцистерн. В состав объекта входят отдельная станция пожаротушения, резервуарный парк, здание операторной испытательной лаборатории нефтепродуктов и непосредственно площадка ожидания для автоцистерн.

Площадка с эстакадой налива включает в себя технологическую обвязку трубопроводов, запорную арматуру, блок фильтров, насосное оборудование, массовые преобразователи расходов, которые ведут учет отпускаемого нефтепродукта, а также современную систему автоматики.

На площадке налива одновременно могут отпускаться сразу восемь автоцистерн, а максимальное время отпуска одной, даже очень крупной, составляет порядка 40 минут. Также на автомобильно-наливном пункте реализована автоматизированная система электронной очереди, которая сопровождает водителя на всем пути пребывания на объекте:

регистрация на наливном пункте;

прохождение пожарной безопасности;

прохождение проверки специалистами охраны;

непосредственно налив;

получение сопроводительных документов;

выезд с объекта.

«Данная система позволяет минимизировать время водителя на прохождение каждого из этапов, что дает возможность оптимизировать процесс отпуска нефтепродукта, благодаря чему на объекте ежесуточно заправляется в среднем 180 машин», — рассказал замначальника управления по товарно-транспортным операциям Ленинградского районного управления Максим Неежко, который сопровождал группу.

Природа не жалуется

Казалось бы, такой объект едва ли сулит что-то хорошее природе, но в нескольких метрах от площадки, как ни в чем не бывало, красуется непроходимый лес. Такое положение вещей гостям показалось удивительным, поэтому журналисты попросили продемонстрировать работу местной лаборатории, которая ответственна за мониторинг окружающей среды. Для этого двух специалистов попросили показать, как происходит отбор проб.

Одним из сотрудников оказалась руководитель эколого-аналитической лаборатории Ленинградского районного нефтепроводного управления ООО «Транснефть – Балтика» Марина Клинкова, которая рассказала, как ведется мониторинг на объекте:

«Главная задача нашей лаборатории — проведение планового эколого-аналитического контроля. Мониторинг ведется как на территории станции, так и в санитарно-защитных зонах (100 метров от границы площадки — прим. ред.), в том числе на подводных переходах таких рек, как Нева, Волхов, Ижора и Охта. Лаборатория производит отбор и анализ проб атмосферного воздуха, промышленных выбросов, воды и почвы. В этом нам помогает оборудование отечественного производства. Только за последние пять лет по программе импортозамещения в нашу лабораторию поступило 16 единиц оборудования, что составляет 30% от основной базы. Что интересно, ничем не уступает импортным аналогам, так еще и инструкция на русском языке, удобно».

По ее словам, за 12 лет работы не было выявлено ни одного случая превышения допустимых значений нормативных показателей общих свойств вод, почвы, атмосферного воздуха, концентраций загрязняющих веществ.

Правила для всех одни

Как такое возможно, учитывая назначение объекта, журналисты узнали уже на завершающем этапе знакомства с ним от начальника отдела экологической безопасности и рационального природопользования ООО «Транснефть – Балтика» Елены Сюткиной. По ее словам, для экологически безопасной эксплуатации резервуаров на данном производственном объекте станция оснащена многоуровневой системой защиты.

В качестве превентивных мер для исключения воздействия на природные подземные воды и охраны земельных ресурсов парк оснащен фильтрационным покрытием. Конструкция налива исключает возможность разлива нефтепродуктов, все нефтепродукты собираются в каплеуловители и отводятся в безопасные подземные емкости.

«Экологичность — это один из основных принципов, которым руководствуются наши предприятия в своей работе. В качестве основных видов этой деятельности можно определить два направления: обеспечение чистой работы при помощи современной модернизации оборудования, а также реализации программы по сохранению экологического разнообразия», — заверила Елена Сюткина.

В том, что все оборудование и задвижки полностью герметичны, корреспондент Online47 убедился лично в ходе экскурсии. Так что слова специалиста звучат очень убедительно. При этом, как уточнила Елена Сюткина, хоть меры экологической безопасности каждое предприятие осуществляет по-разному, пусть иногда и не за счет таких продвинутых технологий, требования к ним в 47-м регионе везде одни, и всегда очень жесткие. Можно резюмировать, что поездка оправдала ожидания.

Источник: Online47