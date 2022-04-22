На олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» прошло награждение участников

В Москве завершился основной этап проводимой с 2013 года олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».На долю московских школьников пришлось свыше 24 тыс. дипломов победителей, а 8 тыс. учащихся вошли в число призеров.

Одним из условий было посещение и внимательное изучение участниками экспозиций музеев, усадеб и парков столицы с последующим ответом на вопросы. Для посещения учащимися была открыта 221 площадка.

Участники нынешней олимпиады уже более глубоко изучали и осмысливали собственные впечатления от увиденного на этих площадках. Для этого по итогам посещения усадьбы, музея, паркаустроителями мероприятия через личный кабинет учащимся задавались необязательные задания.Например, ребят просили нарисовать рисунок, приготовить какое-то блюдо, провести эксперимент и ещё много заданий, связанных с посещенным объектом.

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», проводящаяся с 2013, организованаДепартаментом образования и науки совместно с Департаментом культуры города Москвы и координируется Центром педагогического мастерства.